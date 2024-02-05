۲میلیارد تومان برای احداث ایستگاه اقلیم شناسی توچال هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار غلامی صبح دوشنبه در آئین افتتاح ایستگاه اقلیمشناسی توچال اظهار کرد: ما امروز افتتاح دو ایستگاه توچال و پس قلعه را داریم که این دو ایستگاه در مناطق صعب العبور واقع شدهاند و اتفاق خوبی در حوزه هواشناسی به شمار میروند.
وی با اشاره به اینکه یکی از پایهایترین وظایف هواشناسی در تمام دنیا اندازهگیری است، افزود: در صورت عدم اندازهگیری نمیتوانیم پیشبینیهای لازم را داشته باشیم و یکی از اهداف در مجموعه هواشناسی ایران و کشورهای دیگر توسعه شبکه ایستگاهها محسوب میشود.
غلامی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان تهران فقر ایستگاههای هواشناسی را داریم، خاطرنشان کرد: این مورد سبب فقدان اطلاعات در برخی از مناطق میشود که در برنامههای توسعهای مقرر شد طی پنج سال آینده اتفاقات خوبی در راستای توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی رخ بدهد.
وی بیان کرد: عمده ایستگاههای هواشناسی در استان تهران، در نیمه شمالی استان قرار گرفته و در نیمه جنوبی برخی مناطق مثل دماوند، فیروزکوه، شمیرانات و لواسانات در سال جاری با بودجهای که از سازمان مدیریت برنامه و بودجه تخصیص مییابد، یک ایستگاه احداث میشود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: در حال حاضر در سطح استان تهران ۴۰ ایستگاه هواشناسی داریم و این ایستگاهها در همه شهرستانها بیشتر در نیمه شمالی به دلیل اهمیت و افزونی پدیدهها واقع شدهاند، اما برنامه توسعهای برای شهرهای جنوبی هم داریم چراکه سنجش در پایین دستها برای ما اهمیت دارد.
غلامی با اشاره به اینکه ایستگاه هواشناسی اگر تغییر اقلیم نداشته باشیم یک مساحت ۴۰ کیلومتری را باید پوشش دهد، گفت: این موضوع برای ایستگاه توچال صادق نیست و برای این منطقه سه ایستگاه در نظر داریم چرا که اقلیم ایستگاه پنج با هفت متفاوت است، یا مثلاً در شهرهایی مثل شهریار و قدس با وجود فاصله کم پدیدههای جوی متفاوت را شاهد هستیم و به پیشبینی دقیق کمک میکند. وی با بیان اینکه ایستگاهی که امروز افتتاح میشود با دو میلیارد تومان اعتبار یک سنجش خوبی از دما، سرعت باد، فشار هوا و رطوبت نسبی اندازه گیری و به فاصله دو دقیقه یک بار اطلاعات مخابره میشوند و برای مکان یابی دقیق احداث این ایستگاه یک ماه پروسه به طول انجامیده است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه تجارب مسئولان شهرستانی به مکانیابی احداث ایستگاههای هواشناسی کمک میکند، یادآور شد: باید بهترین و مناسبترین مکان برای بهرهبرداری ایستگاهها تعیین شود.
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