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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

دروغ رسانه‌ای بر علیه مرزبانان با غیرت + فیلم

دروغ رسانه‌ای بر علیه مرزبانان با غیرت + فیلم

روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از اذیت و آزار تعدادی کولبر توسط مرزبانان داشت داشت که این موضوع به شدت تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که باز هم شگردی جدید از معاندان است. حکایت از اذیت و آزار تعدادی کولبر توسط مرزبانان داشت داشت که به دروغ ادعا می‌کند نیروهای هنگ مرزی ژاله جمعی از کولبران را دستگیر کرده و آنها را مجبور به غلتیدن بر روی برف‌ها می‌کنند.

این ادعا کذب است، تصاویر انتشار یافته در فضای مجازی علاوه بر اینکه افراد به ظاهر مأمور مرزبانی تجهیزات و پوشش مرزبانی ندارند، حتی چهره آنها نیز مشخص نیست همچنین افراد اگر جرمی انجام دادند باید دستبند و پابند می‌داشتند.

تهیه و انتشار این تصاویر ساختگی و صحنه سازی بر علیه کارکنان خدوم مرزبانی است.

تا کنون فرد یا افرادی با موضوع اذیت و آزار توسط مرزبانان به مراجع قضائی و نظارتی فراجا شکایت نکرده است.

کد مطلب 6014889

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