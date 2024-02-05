به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که باز هم شگردی جدید از معاندان است. حکایت از اذیت و آزار تعدادی کولبر توسط مرزبانان داشت داشت که به دروغ ادعا می‌کند نیروهای هنگ مرزی ژاله جمعی از کولبران را دستگیر کرده و آنها را مجبور به غلتیدن بر روی برف‌ها می‌کنند.

این ادعا کذب است، تصاویر انتشار یافته در فضای مجازی علاوه بر اینکه افراد به ظاهر مأمور مرزبانی تجهیزات و پوشش مرزبانی ندارند، حتی چهره آنها نیز مشخص نیست همچنین افراد اگر جرمی انجام دادند باید دستبند و پابند می‌داشتند.

تهیه و انتشار این تصاویر ساختگی و صحنه سازی بر علیه کارکنان خدوم مرزبانی است.

تا کنون فرد یا افرادی با موضوع اذیت و آزار توسط مرزبانان به مراجع قضائی و نظارتی فراجا شکایت نکرده است.