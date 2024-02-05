به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری در هفته شانزدهم جنگ غزه از خسارات وارده به مشاغل و فعالیتهای تجاری در شهرکهای شمالی فلسطین اشغالی در مقایسه با شهرکهای جنوبی خبر دادند.
وبگاه شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که فعالیتهای تجاری در شهرکهای «کریات شمونه» و «شلومی» در شمال به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته و درآمدهای حاصل از این فعالیتها ۷۵ درصد کاهش داشته است.
طبق بیانیههای منتشر شده توسط شرکت «شیبا» که مسوول توسعه سیستم پرداخت کارت اعتباری است مناطق طبریه و ایلات در هفته شانزدهم جنگ شاهد کاهش ۲۰ و ۳۲ درصدی هزینههای کارتهای اعتباری در مقایسه با دوره قبل از جنگ بودند.
بر اساس این گزارش اما خسارات اقتصادی وارد شده به شهرکهای شمالی در مقایسه با شهرکهای جنوبی بیشتر بوده است.
علاوه بر آن موسسه تحقیقات امنیت غذایی اسراییل اعلام کرد که ۸۵ درصد پروتیین حیوانی مورد نیاز اسراییلیها در شمال از گوشت گاو، مرغ، ماهی و تخم مرغ به دست میآید که بیشتر آنها وارداتی هستند و در سایه درگیریهای کنونی و احتمال گسترش جنگ، در معرض خطر کمبود این مواد غذایی و افزایش شدید قیمت آنها قرار داریم.
بر اساس این گزارش، جنگ در جبهه شمالی تاثیر شدیدی بر قیمت پروتئینهای حیوانی دارد و قیمت آنها را به شدت افزایش میدهد. به ویژه اینکه ۵۰ درصد مرغداریهای اسراییل در مناطق مرزی واقع شدهاند. این درحالی است که اسراییل طرح جامع داخلی برای امنیت غذایی ندارد و باید طرف چند هفته چنین طرحی تدوین شود.
وبگاه آی ۲۴ نیوز اسراییل نیز اعلام کرد که اقتصاد اسراییل در پایان سال ۲۰۲۳ بر سر یک دو راهی بزرگ قرار گرفت و بانکها مجبورند قبل از هر تصمیمی عمیقا فکر کنند.
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