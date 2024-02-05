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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

پنجره مهر؛

نصب دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در مشهد

نصب دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در مشهد

مشهد- رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در کشور و در مشهد در حال نصب است.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدزاده شبستری در نشست خبری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سلامت که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم آثار بیش از گذشته شرایط تحریم، اما توسعه و پیشرفت همچنان ادامه دارد، دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در کشور و در مشهد در حال نصب است که تومورها را با حداقل برش درمان می‌کند. همچنین بسیاری دستگاه‌های دیگر در حوزه درمان سرطان و… داریم که جهشی در سال ۱۴۰۲ در حوزه درمان است.

تصویربردار: سیدحسین میرپور

کد مطلب 6015477

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      5 2
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      آقای دکتر شما از تهیه دارو استاندار و با کیفیت عاجز هستید و مردم دائما از کمبود دارو با کیفیت گلایه مند هستن .باقی اقدامات شما اکر همینطور باشد .چه باید کرد .
    • امیر محبی IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
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      باسلام جناب اقای دکتر مردم دارن به سمت همه گیری بیماری قارچی پیش میرن وبسیاری ازیبیماریهای دیگر جالی اینجاست که چرا این بیماری پوستی مقاوم به درمان وحشتناک در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته مردم چقد باید زجر بی کیفیتی دارو بکشند چرا داروهابا کیفیت نانو تولید نمیشن مردم از وضعیت بهداشت عاجزند
    • US ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
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      برادرم برای درمان امده در آندوسکوپی باعث شدند ریه اسیب بببینه بعد هم مرد شما دستگاه وکادر را درست کنید تومر

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