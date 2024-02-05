نصب دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدزاده شبستری در نشست خبری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سلامت که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم آثار بیش از گذشته شرایط تحریم، اما توسعه و پیشرفت همچنان ادامه دارد، دستگاه جدیدی برای درمان تومورها در کشور و در مشهد در حال نصب است که تومورها را با حداقل برش درمان می‌کند. همچنین بسیاری دستگاه‌های دیگر در حوزه درمان سرطان و… داریم که جهشی در سال ۱۴۰۲ در حوزه درمان است.

تصویربردار: سیدحسین میرپور