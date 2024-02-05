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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۸

در پنجمین روز از دهه فجر؛

عملیات اجرایی ساخت پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن آغاز شد

بردسکن- در پنجمین روز از دهه مبارک فجر کلنگ آغاز عملیات اجرایی ساخت واحدهای پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان زاده، فرماندار بردسکن ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن در جمع مسؤولان و متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: متقاضیان تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به دستگاه‌های ذیربط جهت دریافت پروانه و دیگر مدارک اقدام کنند.

فرماندار بردسکن افزود: حسب دستور شورای مسکن، متقاضیان اگر تا ۲۰ بهمن اقدامی نکنند، زمین آنها خلع می‌شود و به افراد در صف انتظار تعلق می‌گیرد.

همچنین مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و اشتغال زایی ۵ نفر و با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان بردسکن افتتاح شد.

کد مطلب 6015495

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