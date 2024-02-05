عملیات اجرایی ساخت پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان زاده، فرماندار بردسکن ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۶۴ واحدی نهضت ملی مسکن بردسکن در جمع مسؤولان و متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: متقاضیان تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به دستگاه‌های ذیربط جهت دریافت پروانه و دیگر مدارک اقدام کنند.

فرماندار بردسکن افزود: حسب دستور شورای مسکن، متقاضیان اگر تا ۲۰ بهمن اقدامی نکنند، زمین آنها خلع می‌شود و به افراد در صف انتظار تعلق می‌گیرد.

همچنین مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و اشتغال زایی ۵ نفر و با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان بردسکن افتتاح شد.