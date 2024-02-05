به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان اردبیل عصر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز مصلی‌نژاد در اردبیل، اظهار کرد: این پروژه خیرساز ۱۲ کلاسه است که با تلاش و همت خیر نام آشنا مصلی‌نژاد اجرایی و عملیاتی شده تا شاهد تحویل آن به آموزش و پرورش و تحصیل نسل آینده باشیم.

بهزاد محمدی خلفلو تصریح کرد: احداث این واحد آموزشی در ۲ سال اخیر به سرانجام رسیده تا با زیربنای یک‌هزار و ۸۰۰ متر مربع شاهد بهره‌برداری از این مدرسه خیرساز باشیم.

وی گفت: این واحد آموزشی با کیفیت مناسب و منطبق بر استاندارد فضاهای آموزشی و پرورشی اجرایی شده و شامل ۱۲ کلاس، کارگاه، سالن اجتماعات، سایت کامپیوتر و آزمایشگاه است.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان اردبیل افزود: همزمان با ایام‌الله دهه فجر افتتاح ۲۳ پروژه مدرسه‌سازی را در استان اردبیل شاهد هستیم که عمده این واحدهای آموزشی در ماه‌های اخیر تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

محمدی رویکرد نوسازی مدارس را احداث واحدهای آموزشی با کیفیت مناسب همراه با رعایت الگوهای معماری ایرانی، اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: هفته دولت امسال نیز نوسازی مدارس ۲۷ پروژه را در قالب ۱۰۲ کلاس درس تکمیل و تحویل داده است.

وی مجموع هزینه‌های صرف شده برای اجرای این پروژه‌ها را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: نوسازی مدارس امسال ۵۰ پروژه را تکمیل و با همراهی خیران تحویل آموزش و پرورش داده است.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در دولت سیزدهم رشد جهشی اعتبارات را در حوزه نوسازی مدارس شاهد هستیم که رقم ۹۵ میلیارد تومان اعتبار سال ۱۴۰۰ هم اکنون به بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این مراسم نماینده خیر مدرسه‌ساز نیز بیان کرد: بنیاد مصلی‌نژاد ساخت فضاهای آموزشی را در سراسر کشور در دستور کار قرار داده و به غیر از ۲ استان، در سایر استان‌های کشور ۶۰ مدرسه را احداث و تحویل داده است.

جعفری از احداث ۲۲ مدرسه عشایری، ۲۲ خوابگاه دانشجویی و ساخت مجموعه‌های فرهنگی متعدد به همت خیر نام آشنا مصلی‌نژاد خبر داد و یادآور شد: انتظار می‌رود دانش‌آموزان در کنار تحصیل شایسته در این مدرسه، در حفظ و نگهداری از این سرمایه عظیم تلاشی جدی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رییس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس واحدهای آموزشی افتتاحی دهه فجر در اردبیل رونمایی شد تا این واحدهای احداثی تحویل آموزش و پرورش شود.