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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۲

روسیه خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت شد

روسیه خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت شد

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: روسیه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت در روز سه‌شنبه در رابطه با حمله نیروهای مسلح اوکراین به لیسیچانسک در لوهانسک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روسیه امروز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه نشستی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

بر اساس اعلام این رسانه، روسیه درخصوص حمله نیروهای مسلح اوکراین به لیسیچانسک، خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل در روز سه شنبه شده است.

به گزارش اسپوتنیک، گلوله باران یک نانوایی در لیسیچانسک توسط نیروهای مسلح اوکراین منجر به کشته شدن ۲۸ نفر از جمله یک کودک و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد.

از سوی دیگر، دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای در این ارتباط اعلام کرد: روسیه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت در روز سه شنبه در رابطه با حمله نیروهای مسلح اوکراین به لیسیچانسک در لوهانسک شده است.

دفتر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دبیرکل سازمان ملل حمله به لیسیچانسک در لوهانسک را محکوم کرد. وی همه حملات علیه غیرنظامیان را غیرقابل قبول دانسته و خواستار توقف فوری آنها شده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین هم پیشتر اعلام کرد که حمله موشکی اخیر ارتش اوکراین به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک در لوهانسک را اقدامی وحشیانه و تروریستی توصیف کرد.

کد مطلب 6015665

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