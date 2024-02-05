انگلیس پایتخت اسیدپاشی در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آمارها حکایت از آن دارد که انگلیس بالاترین نرخ اسیدپاشی در جهان را دارد.

داده‌های موسسه خیریه Acid Survivors Trust International (ASTI) مستقر در انگلیس، نشان می‌دهد که انگلیس بیشترین سهم اسیدپاشی ثبت شده در جهان را دارد . این سازمان غیرانتفاعی، که سعی در برجسته کردن چنین حوادثی در سطح جهانی دارد، اعلام کرد در سال ۲۰۲۲، ۷۱۰ مورد حمله با یک ماده خورنده شیمیایی در انگلیس ثبت شده که نسبت به ۴۲۱ مورد در سال قبل افزایش ۶۹ درصدی از خود نشان می‌دهد.

داده‌های این مؤسسه همچنین نشان می‌دهد که حملات اسیدی در انگلیس در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و در مجموع ۹۴۱ مورد در آن سال به ثبت رسید. اطلاعات مربوط به حوادث سال ۲۰۲۳ هنوز منتشر نشده است، با این حال مقامات بهداشتی انگلیس می‌گویند در مجموع ۸۲ مورد بستری در بیمارستان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به دلیل جراحات ناشی از یک ماده شیمیایی خورنده ثبت شده است.

چهارشنبه گذشته پلیس لندن از اسیدپاشی در منطقه کلپهام واقع در جنوب این شهر خبر داد. بنا به گفته پلیس این حادثه ۹ مجروح از جمله یک زن و دو کودک خردسال برجای گذاشت. این حمله روند رو به افزایش این نوع حملات در انگلیس را در چند سال گذشته را مورد توجه قرار داد.