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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

اکران فیلم های جشنواره فجر در ساری آغاز شد

اکران فیلم های جشنواره فجر در ساری آغاز شد

ساری- اکران فیلم های چهل و دومین جشنواره بین المللی فجر همزمان با سراسر کشور در سینما سپهر ساری آغاز شد.

محمد روحی معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز فیلم‌های جشنواره فجر از امروز در سینما سپهر ساری خبرداد و گفت: اکران فیلم‌های جشنواره از امروز آغاز شد و ۲۲ بهمن ادامه دارد.

وی اظهار کرد: ۱۷ فیلم طی یک هفته از کارگردانان سرشناس تا فیلمسازان جوان (فیلم اولی، فیلم دومی) به نمایش درمی‌آید.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان کرد: فیلم‌های بخش ملی جشنواره فجر در چهار سانس شامل ۱۴:۳۰، ۱۷، ۱۹:۳۰ و ۲۲ اکران خواهد شد.

«آبی روشن» به کارگردانی ابراهیم خواجه پاشا، «آپاراتچی» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر، «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی، «معجزه پروین» به کارگردانی محمدرضا ورزی، «شهسوار» به کارگردانی حسین نمازی، «آغوش باز» به کارگردانی بهروز شعیبی، «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسکری، «میرو» به کارگردانی حسن ریگی، «پرواز ۱۷۵» به کارگردانی محمدحسین حقیقت، «شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری، «ببعی» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی، «تابستان همان سال» به کارگردانی محمود کلاری، «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، «قلب رقه» به کارگردانی خیرالله تقیانی‌پور برای سنین ۱۲+، «نوروز» به کارگردانی سهیل موفق و «نبودنت» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی در این جشنواره اکران می‌شود.

کد مطلب 6015725

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