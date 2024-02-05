به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان منشادی، بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی استان یزد به مناسبت دهه فجر با اشاره به پیگیری طرح مولدسازی در استان یزد اظهار کرد: طرح مولدسازی در تکمیل بسیاری از پروژه های نیمه تمام کمک موثری بوده به نحوی که برخی طرح‌هایی که از آغاز افتتاح عملیات عمرانی آنها بیش از ۳۰ سال می گذرد، با درآمد این اموال به مرحله بهره برداری رسید.

وی از تشکیل کمیته شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها خبر داد و افزود: این کمیته که با محوریت خود دستگاه‌ها شکل گرفته، دارایی های مازاد خود را معرفی می کند تا در صورتی که واجد شرایط باشند، روند مولدسازی آنها طی شود.

دهقان منشادی در بخش دیگری از سخنان خود از رصد هوشمند بودجه عمومی همچنین نظارت مالی و خزانه‌داری هوشمند در دولت سیزدهم خبر داد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد عنوان کرد: افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۱وصول شد که در این زمینه ۱۶ دستگاه دولتی دخیل بودند و امسال نیز باید بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شود.

دهقان منشادی همچنین با اشاره به پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان و ۲ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای یادآور شد: اعتبارات خزانه در استان یزد به صورت ۱۰۰ درصدی جذب شده است.

وی در مورد صدور مجوزهای کسب و کار نیز بیان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از مجوزها به صورت آنلاین و ظرف مدت حداکثر سه روز صادر می شود به نحوی که تاکنون ۲۲ هزار مجوز به صورت برخط در استان از این طریق صادر شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در استان اظهار کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت تبصره ۱۶ و ۱۸ در راستای حمایت از تولید و اشتغال در استان پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در استان یزد به ویژه سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد: تلاش ما حرکت در مسیر جذب سرمایه گذاری است و تلاش شده ظرفیت‌های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی شود.

دهقان منشادی یادآور شد: در این زمینه اطلس سرمایه‌گذاری استان تدوین شده و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

در این نشست مدیران ۶ دستگاه اقتصادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی حضور داشتند و به سؤوالات خبرنگاران پاسخ دادند.