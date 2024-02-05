آغاز به کار حزب رفاه و سلامت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز خبر از ایجاد حزب رفاه و سلامت در تبریز داد.

این حزب اولین حزب استانی آذربایجان شرقی است که قرار است روز سه‌شنبه طی برگزاری مراسمی از فعالیت رسمی آن رونمایی شود.

علاوه بر شهرام دبیری که در حال‌حاضر رئیس شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌های کشور است و چهره‌ای شناخته شده برای مردم تبریز به‌شمار می‌آید، گفته می‌شود برخی از تکنوکرات‌های برجسته اهل تبریز و آذربایجان شرقی هم جزوء اعضای شورای مرکزی این حزب هستند و بسیاری از آن‌ها نیز قول همکاری داده‌اند. در کنار این مدیران موفق و خوشنام، نسل جدید و جوان نخبگان خوش‌فکر و مستعد هم در ترکیب حزب رفاه و سلامت حضور دارند.

این حزب جدید به گفته‌ی دبیری قرار است فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی رایج در کشور یعنی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و افتادن در دام بازی‌ای سیاسی به‌شکلی عملگرایانه و واقع‌بینانه رشد و توسعه و افزایش رفاه وسلامت مردم استان آذربایجان شرقی را در زمینه‌های گوناگون پی بگیرد.

این حزب نوید ظهور یک نیروی جدید در صحنه اجتماعی و سیاسی تبریز و استان آذربایجان شرقی و ایران را می‌دهد که هدف آن تمرکز اصلی آن بر روی مسائل اجتماعی، توسعه و رفاه و افزایش سلامت مردم خواهد بود. پیگیری مطالبات منطقه‌ای و طرح‌های معوق مانده و ارتقا جایگاه تبریز و آذربایجان شرقی از جمله دیگر اهداف این حزب است.

مراسم رونمایی حزب رفاه و سلامت از فعالیت رسمی‌اش روز سه‌شنبه ساعت ۱۸ در محل سالن همایش بین‌المللی خاوران تبریز برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها و پیشنهاداتشان را در راستای تعیین اهداف و رویکردهای آن بیان کنند.