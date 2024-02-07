ارایه خدمات تخصصی مربوط به ویلچر ویژه افراد کم توان در مرکزی جامع

پیمان نامدار معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت کلینیک مناسب سازی تخصصی ویلچر ویژه افراد کم توان که اخیراً در مرکز توانبخشی هلال احمر افتتاح شد گفت: برای افرادی که دچار مشکلات حرکتی هستند استفاده از ویلچر (صندلی چرخ‌دار) مناسب تنها راه تحرک و استقلال فردی است، مناسب بودن ویلچر زمانی تأمین می‌شود که ضمن استاندارد بودن اندازه و اجزای آن، بتواند به خوبی بدن را حمایت کرده و نیازهای کاربر را متناسب با و وضعیت بدنی و شرایط محیطی او برآورده کند.

وی ادامه داد: نامناسب و غیراستاندارد بودن اغلب ویلچرها از یک سو و استفاده نادرست کاربران از ویلچر از سوی دیگر، همواره منجر به بروز مشکلات جسمانی عمده‌ای می‌شود که برطرف شدن آن‌ها اغلب بسیار مشکل ساز بوده و خود نیازمند خدمات درمانی ویژه است.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در خصوص خدمات متناسب کردن ویلچر با نیازهای ویژه افراد گفت: برای اولین بار در کشور، هم اکنون به عنوان دستاوردی جدید در مرکز جامع توانبخشی در واحد مناسب سازی تخصصی ویلچر در حال ارائه به متقاضیان هستیم.

نامدار اظهار کرد: طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه سلامت در هلال احمر انجام گرفته است و اقدامات دیگری هم در دستور کار است.

خدمات مناسب سازی تخصصی ویلچر

وی درباره خدمات مناسب سازی تخصصی ویلچر توضیح داد: این موضوع به مجموعه‌ای از خدمات تیمی، فنی و توانبخشی اطلاق می‌شود که کمک می‌کند تا کاربر بتواند به بهترین و مناسب‌ترین ویلچری که تمامی نیازهای بدنی و محیطی لازم را برطرف می‌کند دست یابد.

نامدار از مهم‌ترین مزایای یک ویلچر مناسب سازی شده نام برد و گفت: کمک به تحرک مناسب در محیط‌های مختلف و نقل و انتقال، کمک به نشستن صحیح و اصلاح الگوهای نادرست، پیشگیری از مشکلات ناشی از استفاده نادرست از ویلچر، ایجاد ایمنی و تعادل هنگام حرکات بدن، کمک به بهبود و توسعه عملکردهای روزانه و فعالیت‌های شخصی و اجتماعی و کمک به ارتقای اعتماد به نفس و سلامت روان از مزایای یک ویلچر مناسب است.

نشستن صحیح کاربر بر روی ویلچر

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر گفت: قرارگیری صحیح و متعادل سر روی بدن، هم‌ترازی شانه‌ها و آزاد بودن بازوها برای حرکت، هم‌ترازی و صاف بودن لگن و پشت متناسب با انحناهای طبیعی آن، قرار گرفتن ران، زانو و مچ پاها در زاویه ۹۰ درجه، قرار گرفتن پاها به صورت صاف بر روی زیرپایی نشستن صحیح کاربر بر روی ویلچر است.

وی در پاسخ به رایج‌ترین مشکلات ناشی از نامناسب بودن ویلچر اظهار کرد: مشکلات ناشی از نامناسب بودن ویلچر زخم‌های فشاری، ناهنجاری‌ها و بدشکلی دست‌ها پاها و ستون فقرات، ایجاد محدودیت سر در حرکت به اطراف و محدود شدن میدان دید و محدودیت در استفاده از دست‌ها و کاهش عملکرد است. همچنین اختلالاتی در تنفس، بلع و گوارش و ایجاد خستگی و درد بدن و عدم تعادل و گرفتگی عضلانی و در نتیجه آن کاهش اعتماد به نفس و ترس از مشارکت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.

فرآیند ارائه خدمات مناسب سازی تخصصی ویلچر در مرکز جامع چگونه است؟

نامدار گفت: این فرآیند منطبق با استانداردهای جهانی و در ۸ گام صورت می‌پذیرد که هر یک از کاربران متناسب با وضعیت بدنی خود به تمامی و یا تعدادی از آن‌ها نیاز خواهند داشت. در گام اول با رجوع به مرکز و ملاقات با مسؤول ارائه خدمات جهت کسب اطلاعات اولیه اقدام شود و در مرحله بعد با انجام معاینه و ارزیابی اطلاعات تخصصی کمک به انتخاب مناسب‌ترین ویلچر می‌شود که مرحله سوم به حساب می‌آید.

وی افزود: در مرحله چهارم هزینه و نحوه سفارش ویلچر صورت گرفته می‌شود و بعد از مراحل آماده سازی ویلچر منطبق با تجویزی که برای کاربر انجام شده است، با چک کردن آن جهت اطمینان پیدا کردن از ایمنی و کارکرد صحیح تمامی اجزای آن صورت خواهد پذیرفت.

معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر ادامه داد: در واقع در مرحله ششم است که فیت کردن ویلچر توسط تیم فنی برای اطمینان از مناسب بودن اندازه آن و تنظیمات درست ویلچر بررسی می‌شود و در دو گام آخر نیز با ارائه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز به کاربران و پیگیری نحوه نگهداری و تعمیرات جهت مراقبت از ویلچر توضیح داده می‌شود.