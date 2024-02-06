حضور مقامات عالی دولت در استان بوشهر به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های مهم و شاخص دهه فجر در استان بوشهر اظهار داشت: امسال در دهه فجر هزار و ۸۳۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح و اجرایی می‌شود که نشان دهنده تلاش شبانه روزی مسؤولان است.

وی افزود: استاندار بوشهر در دهه فجر در تمام شهرستان‌های ده گانه استان بوشهر حضور پیدا می‌کنند و طرح‌ها را افتتاح و اجرایی می‌کند.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر با اشاره به حضور مقامات عالی دولت در استان بوشهر خاطر نشان کرد: در نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مهمان استان بود و در دومین روز نیز حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به استان بوشهر سفر و در افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها حضور داشت که پروژه‌های مهمی در حوزه آب و راه و مسکن و حوزه اقتصادی و تولیدی و …افتتاح و اجرایی شد.

موسوی از حضور وزیر کشور در شهرستان عسلویه خبر داد و گفت: وزیر کشور با سفر به عسلویه، در افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های دهه فجر شرکت کرد و نسبت به گشایش نمایشگاه بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی اقدام کرد.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر بیان کرد: زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز امروز با حضور در استان، در افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های شاخص شهرستان دشتی و تنگستان حضور دارند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای حضور مدیران عالی دولت در استان بوشهر اضافه کرد: از مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز دعوت به عمل آمده که هفته جاری به استان بوشهر سفر خواهد کرد.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر از سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان بوشهر خبر داد و افزود: منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور روز ۲۲ بهمن به استان بوشهر سفر خواهد کرد و در برنامه‌های ویژه این روز مشارکت و سخنرانی می‌کند.