استان هرمزگان ایستگاه چهاردهمین رویداد پیشگام

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حقانی دوشنبه شب در نشست خبری چهاردهمین رویداد پیشگام با بیان اینکه این رویداد در زمینه آموزش و توانمندسازی نیرویهای دغدغهمند فعالیت دارد، گفت: تاکنون رویداد پیشگام در ۱۳ استان با هدف ارائه آموزش به افراد در محلات کمبرخوردار و سپس توسعه آنها برگزار شده است.
وی با تاکید بر گسترش ظرفیتهای خدادادی درونی انسان در جامعه افزود: رویداد پیشگام پیگیر این سلسله مسائل است و مانند آینه عمل می کند و این موضوع دقیقاً همان چیزی است که انقلاب اسلامی به ما آموخته است.
حجت الاسلام حقانی ادامه داد: رویدادهای اینچنینی توانایی خود را مجدداً به خود اثبات می کند و باعث انگیزه و اتفاقات خوب نیز میشود، به گونه ای در میدان مسئله حل می شود که میتواند به خودی خود، کادرساز، مدیر ساز و انسانساز باشد.
در ادامه این نشست، سعید علیبخشی فعال جهادی و دبیر رویداد پیشگام نیز گفت: با سیر تکاملی انقلاب اسلامی، درمییابیم که یک انقلاب مردمی است، در سال های اخیر، مردم با توجه به عملکرد بعضی از دولت ها، از میدان دور شده بودند که با دولت فعلی که شعارش مردمی بودن است دوباره پای کار آمدند.
وی افزود: رویداد پیشگام بدین معنا است که بتوانیم در محلات، مسائل محوری را شناسایی کنیم، همه می دانیم هیچ دولتی نمیتواند همه مشکلات را حل کند، دولت سیزدهم با رویکرد مردمی، فعالیت خود را آغاز کرده است، لذا در این حوزه نیز باید مردم را پای کار آورده و توانمند کنیم.
علیبخشی اذعان کرد: در پایان این رویداد، افراد، با فراگیری مهارتهای لازم، حلال مشکلات منطقه خواهند بود و در حوزههای کلان که دغدغه استان نیز است فعالیت خواهند کرد.
این فعال جهادی همچینن اضافه کرد: ثبتنام از افراد علاقمند به صورت تیم است که برای افرادی در رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال که دارای قوای فکری و تحلیلی هستند انجام میشود.
در پایان این نشست خبری، با حضور حجتالاسلام والمسلمین حقانی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، مصطفی کامرانزاده دستیار مردمی استانداری هرمزگان، سعید علی بخشی دبیر رویداد پیشگام، از پوستر این رویداد، رونمایی شد.
گفتنی است، این رویداد، از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ اسفند در بندرعباس برگزار میشود و از امروز نیز تا ۱۰ اسفند مهلت ثبت نام وجود دارد.
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