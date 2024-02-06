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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

انتقاد یک مسوول از خالی بودن سالن اکران فیلم‌های فجر در سیستان وب

انتقاد یک مسوول از خالی بودن سالن اکران فیلم‌های فجر در سیستان وب

زاهدان- مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از خالی بودن صندلی‌های سالن اکران فیلم‌های فجر در استان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ابراهیمی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره استانی فیلم فجر در سیستان و بلوچستان، از خالی بودن صندلی‌های سالن اکران فیلم‌های فجر در استان انتقاد کرد و گفت: در برخی از استان‌های کشور برای اکران فیلم‌ها، به دلیل نبود بلیط، شاهد بحث و سر و صدا هستیم اما امروز که در مراسم افتتاحیه اکران فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان هستیم، بخش اعظمی از سالن را خالی می‌بینیم و باید دلایل این موضوع بررسی شود که در اطلاع رسانی کم کاری شده و یا در بخش دیگری مشکل داریم و سپس برای رفع آن اقدام کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی نقش اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه دارد بنابراین باید کارهای فرهنگی به صورت گسترده مورد تاکید قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: جای مطالبه گرانی که همیشه دم از نبود فضایی برای پر کردن اوقات فراغت می‌زنند در این سالن خالی است و از سمت بنده به آنان پیغامی برسانید که در این برنامه‌ها حضور پیدا کرده و بهره لازم را ببرند.

وی خاطرنشان کرد: چند سریال مختلف در استان در حال ضبط و تهیه است که به گویش‌های محلی سیستانی و بلوچی بوده و یا در فضای استان فیلم برداری شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: برخی کشورهای نوپا به دنبال فضاسازی فرهنگی و قهرمان سازی هستند تا به نان آنان فیلم و سریال تولید و یا تولید محتوا داشته باشند و این درحالی است که کشورمان و خصوصاً استان سیستان و بلوچستان دارای قهرمانان فراوان و فرهنگ‌های بسیار غنی بوده و می‌توان برای آنان صدها فیلم و سریال مختلف را در دستور کار قرار داد و تولید محتوا داشته باشیم که از بارز ترین های آنان دفاع مقدس است.

وی در پایان بر افزایش و پر رنگ تر شدن برنامه‌های فرهنگی تاکید کرد.

شایان ذکر است در پایان این مراسم فیلم «میرو» ساخته «حسین ریگی» برای حاضرین به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 6016094

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    نظرات

    • انسان IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      2 0
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      به خاطر تبیض قومیتی که در صدا وسیما استان وجود دارد و بیشتر جمعیت استان قوم بلوچ هستند اما تنها ۵درصد برنامه های سیما و جشنواره ها به زبان اختصاص دارد.

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