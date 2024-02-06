به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ابراهیمی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره استانی فیلم فجر در سیستان و بلوچستان، از خالی بودن صندلی‌های سالن اکران فیلم‌های فجر در استان انتقاد کرد و گفت: در برخی از استان‌های کشور برای اکران فیلم‌ها، به دلیل نبود بلیط، شاهد بحث و سر و صدا هستیم اما امروز که در مراسم افتتاحیه اکران فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان هستیم، بخش اعظمی از سالن را خالی می‌بینیم و باید دلایل این موضوع بررسی شود که در اطلاع رسانی کم کاری شده و یا در بخش دیگری مشکل داریم و سپس برای رفع آن اقدام کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی نقش اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه دارد بنابراین باید کارهای فرهنگی به صورت گسترده مورد تاکید قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: جای مطالبه گرانی که همیشه دم از نبود فضایی برای پر کردن اوقات فراغت می‌زنند در این سالن خالی است و از سمت بنده به آنان پیغامی برسانید که در این برنامه‌ها حضور پیدا کرده و بهره لازم را ببرند.

وی خاطرنشان کرد: چند سریال مختلف در استان در حال ضبط و تهیه است که به گویش‌های محلی سیستانی و بلوچی بوده و یا در فضای استان فیلم برداری شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: برخی کشورهای نوپا به دنبال فضاسازی فرهنگی و قهرمان سازی هستند تا به نان آنان فیلم و سریال تولید و یا تولید محتوا داشته باشند و این درحالی است که کشورمان و خصوصاً استان سیستان و بلوچستان دارای قهرمانان فراوان و فرهنگ‌های بسیار غنی بوده و می‌توان برای آنان صدها فیلم و سریال مختلف را در دستور کار قرار داد و تولید محتوا داشته باشیم که از بارز ترین های آنان دفاع مقدس است.

وی در پایان بر افزایش و پر رنگ تر شدن برنامه‌های فرهنگی تاکید کرد.

شایان ذکر است در پایان این مراسم فیلم «میرو» ساخته «حسین ریگی» برای حاضرین به نمایش گذاشته شد.