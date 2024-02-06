طلسم برگزاری سوپر لیگ کاراته شکست/ یک تیم نیامده انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از هجدهمین دوره رقابتهای سوپر لیگ کاراته آقایان چهارشنبه ۱۸ بهمن در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران با حضور هفت تیم بیمه تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، پاس فراجا، رعد پدافند هوایی ارتش، آوای رزم، توسعه نیشکر خوزستان و هشتمین خورشید خراسان رضوی برگزار میشود.
هیأت کاراته البرز یکی از تیمهایی بود که برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بود، از شرکت در مسابقات انصراف داد تا لیگی که قرار بود با هشت تیم برگزار شود، با هفت تیم کار خود را آغاز کند. نکته مهم در مورد مسابقات این فصل اینکه قانون جدید سقف تعداد ملی پوشان هر تیم باعث شد تا برخی ملی پوشان فرصت حضور در این مسابقات را پیدا نکنند. در کنار سجاد گنج زاده که چندی پیش عمل دیسک گردن داشت، بهمن عسگری و مهدی خدابخشی هم تا کنون با تیمی قرارداد نبسته اند.
اما در هفته اول بیمه تعاون استراحت دارد، پاس فراجا به مصاف هشتمین خورشید نماینده خراسان رضوی میرود.آوای رزم با دانشگاه آزاد اسلامی پیکار میکند و رعد پدافند هوایی هم برابر تیم تازه وارد توسعه نیشکر خوزستان صف آرایی میکند.
در مسابقات هفته دوم شاگردان حسن روحانی در تیم بیمه تعاون به مصاف آوای رزم میرود. توسعه نیشکر خوزستان با پاس فراجا پیکار میکند و در مهمترین بازی هفته هم رعد پدافند هوایی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی هم برابر صف آریی خواهند کرد.
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