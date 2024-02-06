هشت صیاد نجات یافته به گارد ساحلی امارات تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مکی‌زاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات نجات جان هشت نفر از صیادان مضطر در جنوب غربی جزیره ابوموسی و حوالی بندر جبل علی امارات اظهارداشت: شب گذشته (دوشنبه ۱۶ آبان ماه) یک پیام اضطراری از مرکز فرعی تجسس و نجات دریایی بوموسی در خصوص اعلام اضطرار شناور سنتی صیادی در موقعیت ۱۵ مایلی جنوب غربی جزیره ابوموسی دریافت شد.

وی ادامه داد: با اعلام اینکه هشت نفر خدمه به دلیل شرایط نامساعد جوی در حالت نیمه غرق گرفتار طوفان شده‌اند، بلافاصله مرکز ملی تجسس و نجات دریایی استان هرمزگان اقدامات لازم از قبیل هماهنگی با فرماندهی دریابانی، فرماندهی ندسا، شناورهای عبوری و گزارش دهی به مدیریت بحران استان و ارسال ناوتکس و اخطارهای لازم وارد عمل شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به دنبال هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی مرکز تجسس و نجات دریایی استان، یک شناور عبوری که با پرچم پاناما در حوالی موقعیت اعلامی در حال دریانوری به سمت بندر جبل علی کشور امارات بود، مسیر خود را به موقعیت اضطرار تغییر داده و هفت نفر از سرنشینان لنج غرق شده با ملیت هندی را از آب نجات می‌دهد.

مکی‌زاده با اشاره به دریافت پیام دیگری مبنی بر مفقود شدن یک صیاد (با ملیت ایرانی) افزود: شناور یادشده سپس به سمت موقعیت لنج نیمه غرق‌شده حرکت کرده و فرد مفقودی را پس از انجام عملیات هماهنگ شده بر اساس طرح جستجوی اعلامی در فاصله‌ای از محل لنج مضطر پیدا کرده و نجات می‌دهند.

به گفته وی؛ پس از اطمینان مرکز تجسس و نجات دریایی مبنی بر سالم بودن تمامی صیادان این حادثه، شناور کمکی با دریافت پیام این مرکز نفرات نجات یافته را به گارد ساحلی امارات تحویل می‌دهد.