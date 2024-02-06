ضرورت حضور مجاهدانه در میدان تبیین توسط مبلغین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی صبح سه شنبه در اجلاسیه بزرگ مبلغین استان همدان از همکاری دفتر امام جمعه، سپاه، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات در تشکیل قرارگاه حوزوی جهاد تبیین خبر داد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت این قرارگاه، گفت: این قرارگاه در زمینه‌های مختلفی از جمله تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، پاسخگویی به شبهات جوانان، روشنگری و مقابله با هجمه‌های دشمنان و تولید محتوای فاخر در فضای مجازی به مردم خدمات ارائه می‌دهد.

ارتقایی با بیان اینکه این قرارگاه از ظرفیت‌های موجود در نهادهای مختلف به بهترین نحو استفاده می‌کند، افزود: همکاری و هم‌افزایی بین این نهادها، رمز موفقیت قرارگاه حوزوی جهاد تبیین در استان همدان است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر این قرارگاه در جهاد تبیین، گفت: این قرارگاه در مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد، اقدامات مؤثری در راستای روشنگری و تبیین حقایق به مردم انجام داده است.

ارتقایی در پایان با تشویق و حمایت از سایر نهادها برای پیوستن به قرارگاه حوزوی جهاد تبیین، گفت: این قرارگاه آمادگی دارد تا با همه دستگاه‌ها و نهادها در زمینه جهاد تبیین همکاری کند.

اجلاسی امروز با حضور جمعی از مسئولان و فعالان در حوزه‌های مختلف با هدف ارتقای مهارت‌های ارتباط مؤثر با بدنه قشر مردم در استان همدان برگزار شد.

بر اساس گزارش‌ها، این اجلاس به صورت مهندسی شده و با برنامه‌ریزی دقیق در جهت دستیابی به اهداف مشخصی برگزار شده است.

تمرکز اصلی این اجلاس بر روی ارتقای مهارت‌های ارتباط مؤثر با بدنه قشر مردم است. این مهارت‌ها شامل مواردی مانند سخنرانی، گفتگو، شنود فعال، زبان بدن و همدلی می‌شود.

ارتباط مؤثر یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌ها برای موفقیت در هر زمینه‌ای است. این مهارت به افراد کمک می‌کند تا به طور شفاف و مؤثر با دیگران ارتباط برقرار کنند، نظرات خود را به طور واضح بیان کنند و به نظرات دیگران به طور فعال گوش دهند.

در دنیای امروز که ارتباطات نقش بسیار مهمی در زندگی انسان‌ها دارند، ارتقای مهارت‌های ارتباط مؤثر بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کند تا در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به موفقیت دست پیدا کنند.

در این اجلاس، جمعی از مسئولان، فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان همدان حضور داشتند. این افراد با تبادل نظر و تجربیات خود، به دنبال راهکارهایی برای ارتقای مهارت‌های ارتباط مؤثر با بدنه قشر مردم بودند.

انتظار می‌رود که این اجلاس به ارتقای مهارت‌های ارتباط مؤثر در بین مسئولان و فعالان مختلف استان همدان منجر شود. این امر می‌تواند به بهبود ارتباطات بین مردم و مسئولان و همچنین افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

لزوم جهاد تبیین برای اقناع افراد ضعیف رأی

حجت الاسلام ارتقایی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، با اشاره به وجود افراد ضعیف رأی در جامعه، گفت: همانطور که افراد ضعیف حجاب داریم، افراد ضعیف رأی هم داریم که باید با جهاد تبیین در این زمینه‌ها به روشنگری و اقناع آنها بپردازیم.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین یک فریضه واجب در شرایط کنونی است افزود: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف، به دنبال وارونه جلوه دادن حقایق و ایجاد شبهه در اذهان مردم هستند. لذا جهاد تبیین به عنوان یک ضرورت، باید در دستور کار همه آحاد جامعه قرار گیرد.

ارتقایی با تأکید بر ضرورت توجه به اقشار مختلف جامعه در جهاد تبیین، گفت: افراد ضعیف رأی نیز جزئی از جامعه هستند و باید با استفاده از روش‌های مناسب، به روشنگری و اقناع آنها در مورد مسائل مختلف، از جمله انتخابات، بپردازیم.

وی با اشاره به روش‌های اقناعی در جهاد تبیین، گفت: در این زمینه باید از روش‌های مختلفی مانند گفتگو، مناظره، پرسش و پاسخ و ارائه آمار و اطلاعات صحیح استفاده کرد.

ارتقایی در پایان با تأکید بر نقش جهادگران تبیین در اقناع افراد ضعیف رأی، گفت: "جهادگران تبیین باید با صبر و حوصله و با استفاده از زبان ساده و قابل فهم، به روشنگری و اقناع این افراد بپردازند.