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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

به مناسبت‌ ایام‌الله دهه فجر؛

۸۳ میلیارد تومان طرح خدماتی، آموزشی و ورزشی در عنبرآباد افتتاح شد

۸۳ میلیارد تومان طرح خدماتی، آموزشی و ورزشی در عنبرآباد افتتاح شد

کرمان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در سفر به شهرستان عنبرآباد، طرح های خدماتی، آموزشی و ورزشی را با اعتبار ۸۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی ظهر سه شنبه در سفر به شهرستان عنبرآباد کلنگ آغاز عملیات احداث ۱۰ سایت تلفن همراه با تکنولوژی G4 را نیز بر زمین زد.

۱۰ سایت تلفن همراه اول و ایرانسل با تکنولوژی G4، با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال شامل ۴ افتتاح و ۶ کلنگ‌زنی، عملیاتی شدند.

مراسم افتتاح این فضاهای ورزشی و تفریحی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با حضور معاون سیاسی استاندار کرمان و به نمایندگی از تمام طرح‌ها در روستای علی‌آباد قدیری برگزار شد.

اجرای این طرح‌ها در ۵ روستای بخش مرکزی عنبرآباد بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را بهره‌مند می‌کند.

رحمان جلالی، معاون استاندار کرمان در آئین بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، فراهم کردن زمینه نشاط اجتماعی، سلامت و ورزش است و رئیس جمهوری نیز بر تأمین زیرساخت‌های حوزه سلامت و ورزش تاکید دارند.

وی تصریح کرد: افتتاح پروژه‌های حوزه ورزش به تقویت نشاط اجتماعی زمینه ساز توسعه امید و سلامت در جامعه خواهد بود.

کد مطلب 6016180

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