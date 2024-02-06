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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

با حضور وزیر ارتباطات؛

پروژه فیبرنوری اردکان کلنگ زنی شد

پروژه فیبرنوری اردکان کلنگ زنی شد

یزد- پروژه فیبرنوری شهرستان اردکان به طول ۷۰ کیلومتر با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه در ادامه اتصال شهرهای استان یزد به شبکه ملی فیبرنوری با مدیریت اپراتور پیشگامان قرار است در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

به این ترتیب مشترکان منازل و کسب و کارهای این شهرستان قابلیت دسترسی به اینترنت پرسرعت را خواهند داشت.

پروژه اتصال شهرهای استان یزد به شبکه ملی فیبر نوری از سوی اپراتور پیشگامان در حال اجرا است و تاکنون شهرهای میبد، حمیدیا و بافق با بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اجرا شده است تا دسترسی بیش از ۵۳ هزار خانوار به سرعت‌های چندصد مگابیتی اینترنت فراهم شود.

کد مطلب 6016239

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