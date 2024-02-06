پروژه فیبرنوری اردکان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه در ادامه اتصال شهرهای استان یزد به شبکه ملی فیبرنوری با مدیریت اپراتور پیشگامان قرار است در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

به این ترتیب مشترکان منازل و کسب و کارهای این شهرستان قابلیت دسترسی به اینترنت پرسرعت را خواهند داشت.

پروژه اتصال شهرهای استان یزد به شبکه ملی فیبر نوری از سوی اپراتور پیشگامان در حال اجرا است و تاکنون شهرهای میبد، حمیدیا و بافق با بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دولتی و خصوصی اجرا شده است تا دسترسی بیش از ۵۳ هزار خانوار به سرعت‌های چندصد مگابیتی اینترنت فراهم شود.