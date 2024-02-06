نوآوری و فناوری باید از متن علوم انسانی آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالحسین کلانتری در اختتامیه رویداد روشنا ضمن تبریک ایام ماه پر فضیلت رجب و دهه فجر از همه عزیزانی که زحمت برگزاری این دوره را متقبل شدند قدردانی کرد و گفت: از برادر عزیزم، جناب محمدعلی نژاد، معاون نوآوری و فناوری کمال تشکر و امتنان را دارم، یقیناً اگر پیگیری‌ها، همراهی‌ها، هم کاری‌های ایشان نبود این دوره شکل نمی‌گرفت وایده مرکزی این دوره که ارتباط انجمن‌های علمی با حوزه فناوری است، با این سرعت عملیاتی نمی‌شد.

کلانتری با بیان اینکه برگزاری چنین دوره‌ای را در شهر اصفهان به فال نیک می‌گیریم افزود: اصفهان در دوره مهمی از تاریخ فرهنگ و تمدن ایران نقش‌آفرین بود و جهانی شد و امروز نیز در سطحی دیگر و به‌نحوی دیگر پیشقراول است و می‌تواند از بستر نوآوری و فناوری داعیه‌دار تمدن نوین اسلامی باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: از دانشجویان عزیزی که در این دوره شرکت کردند نیز تشکر می‌کنم. بچه‌های عزیز انجمن‌های علمی امیدوارم دوره مفیدی بوده باشد و اگر هم ایرادی بر آن وجود داشته، با کمک شما به‌تدریج مرتفع شود، چرا که ما باید این دوره‌ها را در دانشگاه‌ها ترویج و تکثیر کنیم تا با کمک معاونین فرهنگی و اجتماعی و رؤسای محترم پارک‌ها چنین دوره‌هایی در تمامی دانشگاه‌ها و پارک‌ها برگزار شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: به لطف خدا در سطح وزارتخانه همدلی و همکاری خوبی میان معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت نوآوری و فناوری شکل گرفته است و وزیر محترم نیز حامی و حتی مطالبه‌گر این همکاری هستند و مدام این موضوع را از بنده و معاون فناوری و نوآوری پیگیری می‌کنند.

کلانتری با اشاره به اینکه مسیر تحول جهانی مشخص است، خاطرنشان کرد: مجموعه‌های نوآور، فناور و دانش بنیان نقش اصلی را در رشد و پیشرفت و تحول جوامع و کشورها ایفا می‌کنند. هیچ‌گاه در طول تاریخ، تا این حد این مجموعه‌ها نقش‌آفرین نبوده‌اند. لذا ما چاره‌ای جز گام نهادن در این مسیر نداریم و الحمدلله رهبر معظم انقلاب حامی اصلی ورود در این بحث بوده و هستند. مطالبه‌گر اصلی این موضوع خودشان هستند و مرتباً از مسئولان این موضوع را پیگیری دقیق و تفصیلی می‌کنند. لذا افق و چشم‌انداز این موضوع کاملاً روشن است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه باید فرهنگ نوآوری و فناوری را در جامعه تکثیر کنیم بیان کرد: به میزانی که تکثیر و ترویج این فرهنگ در سنین پایین‌تری صورت بگیرد، جامعه و فرد زودتر از مواهب آن برخوردار می‌شوند. بماند اینکه واقعیت تلخ آن است، که اگر این پرورش در سنین پایین صورت نگیرد بخش عظیمی از سرمایه‌های انسانی به هدر می‌رود. به‌طوریک‌ه اساساً قابل بازیابی مجدد در سنین بالاتر نیست. لذا باید با قوت در این مسیر گام نهاد و از همه ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، پارک‌ها و صنایع و شرکت‌ها استفاده کرد. اما، واقعیت این است که نقش‌آفرین اصلی در این میدان شما دانشجویان عزیز و مجموعه‌های دانشجویی هستید و نگاه ما مانند گذشته این است که این تحول عظیم باید با دستان و اراده و خلاقیت‌های شما صورت پذیرد.

وی افزود: در واقع، گام دوم انقلاب باید توسط شما رقم بخورد. شمایید که حاملان تحول و نوآوری هستید. شما سفیران و مروجان نوآوری و فناوری و دانش بنیانی در کشور هستید. شمایید که باید با دستان و اذهان پرتوان و خلاق خود آینده را رقم بزنید و مسائل و مشکلات این جامعه و بلکه بشریت را حل کنید. شمایید که می‌توانید با اتکا به زیست بوم فرهنگی و تمدنی خود مانند ادوار گذشته، جهانیان را می‌همان سفره نوآوری‌ها و فناوری‌های خود کنید. شمایید که می‌توانید در امتداد خوارزمی‌ها، ابن هیثم‌ها، ابن‌سیناها، شیخ بهایی‌ها، ملاصدراها و کثیری از حکمای تمدن‌ساز ما، ایران و جهان را از مصائب و مشکلاتی که دامن‌گیرش است نجات دهید.

کلانتری خاطرنشان کرد: در این افق بلند است که نوآوری و فناوری فقط به حوزه‌های فنی به معنای مصطلح و امروزین آن خلاصه نمی‌شود. نوآوری و فناوری همه حوزه‌ها را در می‌نوردد و در هنر و علوم انسانی با تمام تنوعاتش خود را نشان می‌دهد. اساساً نوآوری و فناوری فرهنگ مبنا هستند و لذا بدون توجه به هنر و علوم انسانی، شما نمی‌توانید فناوری رهایی‌بخش و سعادت‌بخش را به بشریت ارائه دهید. بنابراین، آغاز نوآوری و فناوری باید از متن علوم انسانی باشد. کما اینکه در جهان غرب نیز تمام نوآوری‌ها و فناوری‌ها از حوزه علوم انسانی و یوتوپیاسازی‌های هنری آغاز شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه با تغییر مبانی و نوآوری در حوزه‌های علوم انسانی و هنر می‌توان امید فناوری‌های متفاوتی را برای بشریت داشت، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک معاونت فناوری، این رویکرد را در سایر مجموعه‌های دانشجویی نیز اشراب کنیم و از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر بهره‌مند شویم.

وی در پایان گفت: به‌نظر ما ظرفیت مجلس شورای اسلامی ظرفیت بی‌بدیل مهمی است و لذا گفت‌وگوهای تخصصی مجموعه‌های دانشجویی با نمایندگان مجلس، بالاخص نامزدهای انتخاباتی می‌تواند آن‌ها را با این فضا بیشتر آشنا کند و تأثیر چشمگیری بر نوع قانون‌گذاری آن‌ها برای پویایی بیشتر مجموعه‌های دانشجویی خواهد داشت.