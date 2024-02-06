کمیسیون امنیت پارلمان عراق باید در مذاکرات با آمریکا حاضر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: این کمیسیون از محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق می‌خواهد تا مجوز مشارکتش را در مذاکرات با طرف آمریکایی صادر کند.

وی افزود: این مذاکرات در خصوص جدول زمان بندی خروج نظامیان آمریکایی از عراق خواهد بود و کمیسیون امنیت قصد دارد موضوعاتی از این قبیل را در این مذاکرات که به نفع حاکمیت عراق است مطرح کند.

المحمداوی تصریح کرد: ما شاهد یک همبستگی دولتی و پارلمانی بر سر مساله خروج نظامیان آمریکایی از عراق بعد از تمام تجاوزات آن‌ها علیه نیروهای امنیتی هستیم.

«قاسم بلشان» تحلیلگر مسائل راهبردی عراق نیز تاکید کرده بود: آمریکا با منطق زور رفتار می‌کند و همین مساله نتایج عکس برای این کشور به دنبال دارد؛ نتایجی که انتظار آن را ندارد.

وی افزود: حمله نیروهای آمریکایی علیه مواضع نیروهای امنیتی عراق با واکنش قدرتمند عراق رو به رو خواهد شد.

بلشان تصریح کرد: دولت آمریکا از طریق اقداماتی که انجام می‌دهد در کنار تجاوزات پی در پی علیه نیروهای امنیتی عراق قصد دارد این پیام را مخابره کند که نیروهای این کشور در عراق باقی می‌مانند.