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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

حضور چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید

حضور چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید

وزیر راه و شهرسازی از حضور چینی‌ها برای سرمایه گذاری در برخی‌ شهرهای جدید، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آئین افتتاح و بهره‌برداری از ۸ پروژه در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به ارزش بیش‌از ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در جمع خبرنگاران، گفت: دولت مسؤولیت کنترل مقررات و قوانین فنی و بازگانی را برعهده دارد که قوه‌قضایی و دیوان عدالت اداری رأی برای شرکت‌های هوایی صادر کردند که پس‌از جلسات کارشناسی تا اطلاع ثانوی این حکم موقوف‌الاجرا شد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: برخی‌از شرکت‌های هوایی به موقوف الاجر شدن حکم توجهی نکردند و برخلاف قوانین بلیت‌های داخلی هواپیمایی را افزایش دادند که برهمین اساس سازمان هواپیمایی کشور بازرسی و دخالت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری ۶۰۰ هزار تومان به شرکت‌های هوایی عرضه می‌شود که در مقایسه با قیمت سهمیه‌ای بنزین در بازار آزاد هزار و ۵۰۰ عرضه می‌شود که طی جلسات اخیر موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که به دلیل احترام به وزیر راه و شهرسازی این طرح لغو شد.

بذرپاش تصریح کرد: در خصوص ترخصی قطعات هواپیما و تسهیلات به شرکت‌های هواپیمایی هر همکاری که نیاز باشد قطعاً خواهیم داشت و شرکت‌های هوایی به شرکت فرودگاهی کشور بدهی دارند بنا شد تا مراعات ایرلاین کنیم که موانعی در خصوص انجام پروازها رخ ندهد.

وی گفت: در صورت بروز تأخیرات هم باید نماینده شرکت هواپیمایی پاسخگو باشد؛ توسعه فرودگاه امام در راستای تبدیل به هاب منطقه‌ای آغاز شده است و تا ۴ سال آینده به هدف‌گذاری در موضوع هاب منطقه دست پیدا کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی پروژه بندری داریم که تا قبل از سال جدید با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود، اغلب بنادر ما سرمایه‌گذاری خارجی دارند، چینی‌ها هم برای بنادر شمال و جنوب کشور آماده سرمایه‌گذاری هستند.

بذرپاش تصریح کرد: شهر ساحلی جدید خلیج فارس و مکران مرکزی عملیات اجرایی آن آغاز شد. همچنین در برخی شهرهای جدید چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنند.

کد مطلب 6016441
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فکری بحال آزادراه پرازدست انداز و چاله های بزرگ وفراوان و فرونشست آسفالت زنجان به تبریز و بالعکس بکنید چقدر باید مردم متحمل خسارات جانی و مالی در این محور بشوند ؟

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