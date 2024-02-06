به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آئین افتتاح و بهرهبرداری از ۸ پروژه در فرودگاه بینالمللی مهرآباد به ارزش بیشاز ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در جمع خبرنگاران، گفت: دولت مسؤولیت کنترل مقررات و قوانین فنی و بازگانی را برعهده دارد که قوهقضایی و دیوان عدالت اداری رأی برای شرکتهای هوایی صادر کردند که پساز جلسات کارشناسی تا اطلاع ثانوی این حکم موقوفالاجرا شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: برخیاز شرکتهای هوایی به موقوف الاجر شدن حکم توجهی نکردند و برخلاف قوانین بلیتهای داخلی هواپیمایی را افزایش دادند که برهمین اساس سازمان هواپیمایی کشور بازرسی و دخالت خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: هماکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری ۶۰۰ هزار تومان به شرکتهای هوایی عرضه میشود که در مقایسه با قیمت سهمیهای بنزین در بازار آزاد هزار و ۵۰۰ عرضه میشود که طی جلسات اخیر موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که به دلیل احترام به وزیر راه و شهرسازی این طرح لغو شد.
بذرپاش تصریح کرد: در خصوص ترخصی قطعات هواپیما و تسهیلات به شرکتهای هواپیمایی هر همکاری که نیاز باشد قطعاً خواهیم داشت و شرکتهای هوایی به شرکت فرودگاهی کشور بدهی دارند بنا شد تا مراعات ایرلاین کنیم که موانعی در خصوص انجام پروازها رخ ندهد.
وی گفت: در صورت بروز تأخیرات هم باید نماینده شرکت هواپیمایی پاسخگو باشد؛ توسعه فرودگاه امام در راستای تبدیل به هاب منطقهای آغاز شده است و تا ۴ سال آینده به هدفگذاری در موضوع هاب منطقه دست پیدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی پروژه بندری داریم که تا قبل از سال جدید با حضور رئیسجمهور افتتاح میشود، اغلب بنادر ما سرمایهگذاری خارجی دارند، چینیها هم برای بنادر شمال و جنوب کشور آماده سرمایهگذاری هستند.
بذرپاش تصریح کرد: شهر ساحلی جدید خلیج فارس و مکران مرکزی عملیات اجرایی آن آغاز شد. همچنین در برخی شهرهای جدید چینیها برای سرمایهگذاری استقبال میکنند.
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