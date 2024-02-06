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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

تعیین و تدوین حریم گسلی ۹ شهر

تعیین و تدوین حریم گسلی ۹ شهر

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون حریم گسلی ۶ کلانشهر مصوب و ابلاغ شده و ۹ شهر دیگر در مرحله پایانی تدوین و ارایه به شورای عالی شهرسازی برای ابلاغ قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته و در دولت قبل، حریم گسلی ۶ کلانشهر تهران، مشهد، تبریز، کرج، زنجان و کرمان تهیه، تصویب و ابلاغ شد، از تداوم برنامه‌های مرکز برای تعیین حریم گسلی شهرهای لرزه‌خیز و همچنین مراکز استان‌ها تا پایان دولت سیزدهم خبر داد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در دولت سیزدهم و تاکنون حریم گسلی شهرهای شیراز، بم، سی‌سخت، اردبیل، ارومیه، لاهیجان، قائمشهر، ساری و گرگان تعیین و تهیه شده است و مراحل پایانی را طی می‌کند که بعد از تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای اجرا ابلاغ خواهد شد و مقرر است تا این کار قبل از اتمام سال جاری انجام شود.

حیدری توضیح داد: حریم گسلی ۲۴ شهر دیگر نیز تا پایان سال آینده تمام می‌شود که عمده آنها مراکز استان‌ها هستند. شهرهایی همچون بجنورد، بیرجند، بندرعباس، بوشهر، اهواز، یاسوج، همدان، اراک، قم، سمنان، سنندج و دیگر شهرهایی که لرزه خیزی بالایی دارند همچون خوی در این برنامه قرار دارند.

این مقام‌مسئول تصریح کرد: در تلاش هستیم تا پایان سال آینده حریم گسلی شهرهایی که آغاز شده و در برنامه تهیه و تدوین قرار گرفته است به اتمام برسد.

به گفته وی، عملیات میدانی برخی از شهرها که حریم گسلی آنها در دست تهیه و تدوین است به اتمام رسیده و برخی نیز در دست انجام قرار دارد و مراحل مختلف پیشرفت را طی می‌کند.

کد مطلب 6016509
زهره آقاجانی

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