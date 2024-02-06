۷۷ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدرسه ۹ کلاسه شهید عزت الله حبیب پور به صورت ویدئو کنفرانس با وزیر آموزش و پرورش به نمایندگی از این تعداد مدرسه به صورت نمادین افتتاح شد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در استان بیان داشت: از سرگیری طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی در استان‌های کمتر برخوردار بعد از شش سال وقفه و برخورداری ۷۸ هزار دانش آموز هم استانی از شیر رایگان با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال از اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم است.

عزت خواه افزود: با اجرای نظام رتبه بندی معلمان ۱۴ هزار و ۴۰۰ حکم برای معلمان مشمول در استان صادر شد.

وی با بیان اینکه با صدور احکام رتبه بندی به طور میانگین حقوق معلمان ۲۶ درصد افزایش یافت، گفت: در حوزه امور رفاهی نیز ۱۳۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کمک بهره به صورت قرض الحسنه و مرابحه به بخش بزرگی از فرهنگیان استان پرداخت شد

عزت خواه تصریح کرد: در دولت سیزدهم، از مهر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ ۲۰۰ فضای فرهنگی، آموزشی و ورزشی توسط نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با مشارکت خیران ساخته و تحویل آموزش و پرورش شد.

وی افزود: همچنین با دستور و کمک رئیس جمهور، ۷۷ مدرسه کانکسی و نا ایمن در استان جمع آوری شد و فضای آموزشی ایمن و استاندارد برای دانش آموزان ساخته شد.