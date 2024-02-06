به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر از برگزاری «کنگره بینالمللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بینالملل و نقض حقوق بشردوستانه در غزه» در ۱۷ اسفند ماه خبر داد و درباره هدف از برگزاری این کنگره گفت: بعد از برگزاری نشست فوقالعادهی کمیتهی ملی حقوق بشردوستانه دربارهی جنگ غزه در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس و اعضای کمیته مذکور و مصوبهی «تشکیل کارگروه برای پاسخ به سوالات مطرحشده در خصوص تبیین و تفسیر مقررات حقوق بشردوستانه و وضعیت کنونی، بکارگیری ظرفیتهای مردمی و تشکلهای مردمنهاد در این راستا»، دبیرخانهی کمیتهی ملی حقوق بشردوستانه اقدام به تشکیل «کمیتهی علمی مشورتی متشکل از اساتید حقوق بینالملل» کرد.
وی در ادامه بیان کرد: بنا بر پیشنهاد مطرحشده از سوی دبیرخانه، مقرر شد تا همایشی علمیبه منظور بررسیِ ابعاد مختلف اشغال فلسطین و نقضهای حقوق بینالملل از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی در هفدهم اسفندماه سال جاری برگزار شود.
عالیشوندی با بیان اینکه کدخدایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران، از سوی رئیس جمعیت و رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس و دبیر علمی این کنگره منصوب شد ادامه داد: شورای سیاستگذاری به منظور هماهنگی برای جلب مشارکت نهادهای داخلی و بینالمللی برای بالا بردن دامنهی اثرگذاری این رویداد تشکیل شد و در این نشست مقرر شد تا این رویداد با عنوان «کنگرهی بینالمللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بینالملل و نقض حقوق بشردوستانه در غزه» برگزار شود.
به گفته این مقام مسؤول؛ هدف از برگزاری این رویداد، تبیین وضعیت حقوقی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بینالملل، به ویژه، تأکید بر حقوق بینالملل بشر و بشردوستانهی حاکم بر جنگ و مخاصمهی مسلحانه، و موارد نقض اصول و قواعد مربوطه در سرزمینهای اشغالی، به ویژه، نوار غزه و نیز بررسی و امکانسنجی تحقق مسؤولیت کیفری بینالمللی آمران و عاملان جنایتهای بینالمللیِ ارتکابیافته در این منطقه همچون نسلزدایی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
وی بیان داشت: محورهای ارسال مقالات به این کنگره شامل عناصر و جایگاه «حق بر مقاومت» از دیدگاه حقوق بینالملل، پیوند حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در سرزمینهای اشغالی فلسطین، امکانسنجی تشکیل دادگاه خاص به منظور رسیدگی به نقضهای حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل-غزه، تشابهها و تمایزهای دفاع مشروع و حفظ نظم عمومی در سرزمینهای اشغالی از سوی قدرت اشغالگر، چالشهای نظری و عملی دیوان کیفری بینالمللی در تعقیب جنایتهای ارتکابی در سرزمینهای اشغالی فلسطین است.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر گفت: همچنین امکانسنجی ورود کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی به موضوع جنایتهای جنگی در فلسطین اشغالی، تحولات و چالشهای حقوق بینالملل اشغال در پرتو وضعیت فلسطین، تعهدهای جامعهی بینالمللی در رابطه با حقوق ساکنان سرزمینهای اشغالی و نقضهای حقوق بشر و بشردوستانه، تعهدهای گروهها یا دولتهای ثالث در قبال رفتارهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه، نهادهای بین المللی قضائی و شبه قضائی و مسأله فلسطین، کمکهای بشردوستانه؛ تعهدهای طرفهای مخاصمه و نقش سازمانهای بینالمللی، چالشها و مانعهای اعمال صلاحیت محاکم ملی ایران در رابطه با جرمهای ارتکابی در غزه و راهکارها است.
وی بیان داشت: همچنین آدرس ایمیل رسمیکمیته ملی حقوق بشردوستانه جهت دریافت مقالات Inc_hl@rcs.ir است.
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