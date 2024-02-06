واکسیناسیون یک میلیون و۸۲۶هزار نوبت راس دام در حوزه شهرستان ایلام

علی اکبر بگ محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک میلیون ۸۲۶ هزار و۲۷۷ نوبت رأس واکسیناسیون دام سبک و سنگین علیه بیماری‌های دامی شامل تب برفکی، ابله، بروسلوز، لمپی اسکین، شاربن، طاعون پستانداران کوچک، هاری و همچنین ۱۷۶ هزارقطعه واکسیناسیون طیور بومی انجام گرفته است.

وی بیان کرد :۴۲ هزار و ۴۸۰ مورد بازید به صورت مستمر از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در طی دوسال گذشته صورت گرفته که ۲۴ هزار و۷۱۳ کیلوگرم ضبطی ،۳۹۶ مورد شکواییه ،۳۹ موردپلم پ،۴۸۶ مورد نمونه گیری ،۹۶۲ مورد آزمایش ثبت گردیده است.

وی بیان کرد: از اقدامات دیگر استان ایلام مبارزه و مراقبت از بیماری‌های مانند سل، مراقبت سرمی مشمشه، مراقبت سرمی بروسلوز، که به تعداد ۲ هزار و۲۰۶ بار انجام شده است.

بگ محمدی اضافه کرد: صدور یک هزار ۲۱۲ گواهی بهداشت قرنطینه حمل مرغ زنده درون استانی و۱۰۳۶ گواهی بهداشت قرنطینه خارج استانی حمل مرغ زنده، انجام شده است.

وی بیان کرد: در رابطه با حوزه دارو درمان بازدیدهای مستمر که در طی این دو سال داشته‌اند یک هزار و ۱۲ مورد بازیده از بخش خصوصی (درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پخش و..) صورت گرفته که ۲۸ هزار ۳۳۰ قلم دارو و واکسن ضبطی بوده است.

وی به نظارت بهداشتی جوجه ریزی اشاره کرد و گفت: نظارت بهداشتی بر تمامی مراحل جوجه ریزی تا فروش۴میلیون ۹۳۲ هزار و۳۶۸ قطعه جوجه بوده است.