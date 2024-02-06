به گزارش خبرگزاری مهر، به‌مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رأس یک هیأت قضائی با خانواده‌های معظم شهدای گران‌قدر «محمد غفوری» و «میرهاشم سید نجیب» دیدار و به مقام شامخ آنها ادای احترام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع بیانات فرزند و همسر شهید غفوری در خصوص خلقیات و منش آن شهید، ضمن گرامی‌داشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، امنیت، استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی را مرهون ایثارگری‌ها، از خودگذشتگی‌ها و رشادت‌های شهدای گران‌قدر دانست و گفت: بررسی تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که چه در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، چه در دوره جنگ تحمیلی و چه در حال حاضر همواره انسان‌های مخلص، خداجو، پاک و پرهیزگار وجود داشته و دارند که برای استمرار حاکمیت اسلام و ارزش‌های انسانی از جان باارزش خود گذشته‌اند و راه حق را برگزیدند.

شهدای گران‌قدر مزین به مدال شهادت که والاترین مقام در نزد پروردگار متعال است، شده‌اند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهید والامقام غفوری و شهدای امثال ایشان در جریان هشت سال دفاع مقدس در دوران جوانی از حیات دنیوی خود گذشتند و به فرمان امام راحل لبیک گفتند و راه جهاد را انتخاب کردند که در نهایت مزین به مدال شهادت که والاترین مقام در نزد پروردگار متعال محسوب می‌شود، شدند.

مجاهدت‌ها و رشادت‌های شهدای گران‌قدر به عالم صادر شده است

القاصی با تاکید بر اینکه داشته‌ها، عزت، پیشرفت و توسعه امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا، رشادت‌ها و ایثارگری‌های ایشان است، گفت: مجاهدت‌ها و رشادت‌های شهدای گران‌قدر که تربیت‌یافته مکتب امام راحل و مقام معظم رهبری هستند، اکنون و در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به عالم صادر شده و در عین حال ایران اسلامی را به یکی از قدرتمندترین کشورها در نظام بین‌الملل بدل کرده است.

نمود عینی شاخصه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت

رئیس کل دادگستری استان تهران «ایستادگی در مقابل ظالم»، «استکبارستیزی»، «عدالت‌طلبی»، «حمایت از مستضعفان» را از جمله شاخصه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد که در حال حاضر به سایر کشورهای دنیا صادر شده و این روزها در جریان مجاهدت‌های جبهه مقاومت به‌ویژه در نوار غزه و در مقابل رژیم صهیونیستی دارای نمود عینی است.

دو مزیت مهم شهدای گران‌قدر در مقایسه با سایرین

وی در بخش دیگری از سخنان خود «تحلیل و تفسیر درست از وقایع» و «زمان‌سنجی» را دو مزیت مهم شهدا در مقایسه با سایرین ذکر کرد و گفت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از این جهت شایان توجه ویژه است که نشان داد، ملت شریف ایران اسلامی و در رأس آن‌ها امام راحل و شهدای گران‌قدر با درک و تفسیر درست از وقایع، اراده ایستادگی در مقابل رژیم تا دندان مسلح طاغوت را پیدا کردند و به‌رغم تمامی پشتیبانی‌ها و حمایت‌های نهان و آشکار قدرت‌های استعماری و استکباری با درایت و هدایت امام راحل ریشه ظلم و جور طاغوت را برکندند و به حاکمیت اسلام پاسخ مثبت دادند.

ضرورت توجه و یادآوری مستمر همگان به دین خود نسبت به شهدای گران‌قدر

القاصی ضرورت توجه و یادآوری مستمر همگان و به‌طور خاص مسئولان به دین خود نسبت به شهدای گران‌قدر تاکید کرد و گفت: هر آن کس که در هر سمت و جایگاه مسئولیت خدمت به مردم را بر عهده دارد مستمرا باید به خود یادآوری کند که آن جایگاه و سمت امانتی از طرف شهدا است که باید در صیانت از آن در جهت خدمت شایسته به مردم کوشید؛ چرا که شهدای عزیز همواره در نزد پروردگار متعال ناظر بر رفتار همه ما هستند و بر همین اساس نباید در مسیر شهدا دچار انحراف و عقب‌ماندگی شد.

حضور فرزندان شهدا در دستگاه قضا مایه مباهات و افتخار عدلیه است

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اشتغال فرزند شهید غفوری در دستگاه قضا اظهار کرد: اینکه فرزند شهید بزرگوار غفوری در مجموعه قضائی استان تهران فعالیت دارد، برای عدلیه مایه مباهات و افتخار است؛ چرا که حضور خانواده‌های معظم شهدا در هر دستگاهی بیمه‌کننده آن دستگاه در پاسداشت ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و جلب اعتماد جامعه مؤثرتر خواهد بود.

وی در ادامه و در دیدار با خانواده معظم شهید «میرهاشم سید نجیب»، ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا را یک تکلیف شرعی دانست و گفت: شهدای عزیز و گران‌قدر در هشت سال دفاع مقدس در حالی که قدرت‌های آن دوره برای نابودی انقلاب اسلامی هم‌قسم شده بودند، با تکیه بر قدرت اعتقاد و ایمان خویش و با رهبری امام راحل اجازه ندادند تا کوچک‌ترین آسیبی متوجه نهال تازه کاشته شده انقلاب شود تا این نهال به‌واسطه رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای عزیز تبدیل به یک درخت تنومند و مستحکم شود که هر روز به عظمت، طراوت و شکوه آن افزوده می‌شود.

شهادت در گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک ارزش و افتخار محسوب می‌شود

القاصی در بخش پایانی سخنان خود گستردگی «فرهنگ شهادت و ایثار» را از جمله دستاوردهای حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: شهادت و گذر از جان شیرین در گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک ارزش و افتخار محسوب می‌شود که البته هر کسی لایق برخورداری از این ارزش و افتخار نیست، لذا از درگاه خداوند متعال مسالت داریم که همه حاضرین در این جمع را از پیروان راستین شهدا و مقام معظم رهبری قرار دهد.

گفتنی است؛ در جریان دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با خانواده‌های شهدای گران‌قدر، سید رضا سجودی معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران، غلامرضا جواهری معاون قضائی رئیس کل و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران، رضا صابری مشاور امور ایثارگران دادگستری تهران و حسین ورمزیار فرمانده حوزه مقاومت بسیج دادگستری کل استان تهران نیز حضور داشتند.