افتتاح ۷۶۰۰ واحد آموزشی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی کاظمی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل از افتتاح ۷۶۰۰ واحد آموزشی و تربیتی در کشور در طول دوره خدمت دولت سیزدهم خبر داد و گفت: طی ۶ ماه اخیر بیش از یک هزار مدرسه در سطح کشور تکمیل و افتتاح شد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: برای احداث و تکمیل این میزان واحد آموزشی و تربیتی در کشور، بیش از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش خواستار اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد و افزود: این سند یک سرمایه معنوی در حوزه آموزش کشور محسوب می‌شود و اجرای آن باید اولویت اول همه ارکان کشور باشد.

وی در ادامه کیفیت بخشی مدارس دولتی را نیز از اولویت‌های کاری وزارت آموزش و پرورش ذکر کرد و ادامه داد: این مساله در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی است و همه مقامات دولت و به خصوص رئیس جمهور توجه ویژه‌ای به این امر دارند.

کاظمی خواستار بسیج همه ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف کشور برای تحقق اهداف ارتقای کیفیت آموزشی مدارس دولتی شد و اظهار کرد: از مسئولیت شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی و نیز ظرفیت مردمی نیز برای رسیدن به این هدف باید بهره‌گیری شود.

وی استخدام و جذب نیروی انسانی و تغییر شیوه جذب معلم را از جمله اقدامات بی‌نظیر دولت سیزدهم برشمرد و گفت: بر این اساس برای سال آینده ۷۱ هزار نفر معلم جدید جذب می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش جذب افراد بازمانده از تحصیل، افزایش پوشش تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزشی مدارس را از دغدغه‌های دوره جدید مدیریت در وزارت آموزش و پرورش ذکر کرد و ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، باید از احداث مدارس شبانه روزی حمایت ویژه‌ای شود.

وی توجه به مهارت آموزشی و توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای را از رویکردهای جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام و بیان کرد: در این راستا، دولت سیزدهم بیش از ۲۱۳ هزار دانش آموز با رویکرد تأمین نیاز بازار کار و بسترسازی برای تحصیل و مهارت آموزی دانش‌آموزان در مدارس فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها جذب کرده است.

کاظمی با اشاره به ضرورت تأسیس هنرستان کشاورزی در استان اردبیل به خصوص در منطقه مغان اضافه کرد: برای این منظور اختصاص ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی در پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان درخواست شده که پس از اختصاص زمین، هنرستان کشاورزی در این منطقه احداث می‌شود.

استاندار اردبیل نیز در این جلسه تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز و نیز ارتقای وضعیت آموزشی و تربیتی را از جمله اولویت‌های اصلی مدیریت استان ذکر کرد و گفت: بدون حل این ۲ معضل اساسی، تلاش در سایر حوزه‌های عمرانی و اقتصادی ثمربخش نخواهد بود.

سیدحامد عاملی تأمین نیاز به فضای آموزشی را اولویت نخست عمرانی استان ذکر کرد و افزود: اقدامات دو سال اخیر دولت در بخش مدرسه سازی و تأمین زیرساخت‌های آموزشی بیشتر از مجموع اقدامات هشت ساله دولت قبل است.

وی عقب ماندگی استان اردبیل در فضاهای آموزشی را تاریخی خواند و ادامه داد: نهضت مدرسه سازی که در استان شروع شده، باید ادامه یابد تا روند تحصیل دانش آموزان به خاطر نبود مدرسه دچار اختلال نشود.

استاندار اردبیل اضافه کرد: مجموعه مسئولان این استان درخواست کمک دارند تا با همت دولتمردان کشوری و محلی، وضعیت فضاهای آموزشی استان اردبیل تا آخر دولت سیزدهم ارتقا یافته و به سطح میانگین کشوری برسد.