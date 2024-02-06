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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

وزیر جهاد کشاورزی:

سالانه در کشور ۸ میلیون هکتار طرحهای آبیاری اجرا می شود

سالانه در کشور ۸ میلیون هکتار طرحهای آبیاری اجرا می شود

یاسوج- وزیر جهاد کشاورزی گفت: سالانه ظرفیت اجرای طرحهای آبیاری برای زمین ها در حدود ۸ تا ۹ میلیون هکتار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح سد شهید دلنسب کوهبرد افزود: تلاش دولت بر این است که طرح‌های آبی سریع‌تر به چرخه وارد شوند.

وی بیان داشت: اجرای این طرح‌ها معمولاً زمان‌بر است و چنانچه سرعت اجرا افزایش یابد، طرح‌های بیشتری را می‌توان در کشور اجرایی کرد

نیکبخت تصریح کرد: در کل کشور ۱۲۰ میلیون هکتار آبیاری داریم که ۳۰ میلیون هکتار از این میزان، اجرایی شده و ۹۰ میلیون هکتار نیز باقی مانده است.

وی افزود: طرح‌های آبخیزداری پروژه‌های مهمی بوده و از کارهای اقتصادی زود بازده هستند.

نیکبخت اظهار داشت: در حوزه سدهای کوچک تأمین آب اگر هزینه‌ای شود ده‌ها برابر سود خواهد داشت و یکی از درخواست‌های مردم کهگیلویه نیز اجرای سد آبریز است که این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6016697

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