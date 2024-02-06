به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه متعاقب اتمام دیوارهای وزنی و شیبراهههای رمپ راستگرد شمال به غرب تقاطع بزرگراههای ستاری- لشکری، عملیات نصب قرنیز به پایان رسیده است، اظهار داشت: جدول کاری در معبر ورودی رمپ راستگرد در حال انجام است و نصب هندریل نیز در برنامه آتی قرار دارد.
وی درباره اجرای کندروهای این پروژه نیز گفت: عملیات زیرسازی، پیادهروسازی، جدول کاری و اجرای شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی در این مقطع از بزرگراه شهید لشگری به پایان رسیده و پس از اجرای ژئوگرید، این معبر آماده اجرای آسفالت میشود.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اعلام پیشرفت ۹۰ درصدی این دسترسی و کندروها، خاطرنشان کرد: این پروژه در صورت تأمین منابع مالی در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
گفتنی است، پروژه رمپ شمال به غرب تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید ستاری با بزرگراه شهید لشگری شامل احداث یک راستگرد غیر همسطح به طول ۳۹۵ متر (شامل یک دستگاه پل به طول ۳۰ متر) در قالب یک خط عبوری و یک خط اضطرار، احداث و تعریض دو کندرو در بزرگراه شهید لشکری به طول مجموع ۶۵۰ متر، اصلاحات هندسی و ساماندهی شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی است.
