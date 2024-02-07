خبرگزاری مهر - گروه استانها- سکینه اسمی: نزدیک سه هفته تا آغاز ماراتن دو انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی مانده و با اعلام اسامی تأیید صلاحیتها در این دوره از انتخابات تا ۱۹ بهمن ماه فضای انتخاباتی وارد فاز جدید خواهد شد.
در حال حاضر شور و نشاط انتخابات در مناطق مختلف آذربایجان غربی با برگزاری مراسم و همایشهای متعدد از جمله جشن تکلیف سیاسی رأی اولی و … رفته رفته اوج میگیرد و مردم این خطه از کشور آماده برگزاری انتخاباتی پرشور هستند.
از هفتههای گذشته فعالیتهای چراغ خاموش برخی از نامزدهای انتخابات به خصوص نامزدهایی که تأیید صلاحیت آنها در مرحله اول اعلام شده در فضای مجازی آغاز شده و رفته رفته در حال آماده سازی ستادهای انتخاباتی خود هستند.
اهمیت انتخابات به اندازهای است که مقام معظم رهبری از ابتدای سال تاکنون در این خصوص و برگزاری آن بارها تأکیدات راهبردی و مهمی داشتهاند و به چهار مؤلفه سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت اشاراتی کردهاند.
آذریها در تمامی برهههای حساس انقلاب اسلامی ثابت کردهاند پای آرمانهای والای نظام ایستادهاند و نگاهی به شور و نشاط فعلی در استان از جمله برگزاری همایشها و نشستهای انتخاباتی، جشن تکلیف سیاسی نیز بیانگر انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری است.
آذربایجان غربی ۱۲ کرسی در مجلس دوازدهم خواهد داشت که شامل سه کرسی برای ارومیه، یک کرسی برای هر یک از شهرستانهای سلماس، مهاباد و بوکان، یک کرسی برای سردشت و پیرانشهر، یک کرسی برای نقده و اشنویه، یک کرسی برای میاندوآب، باروق و چهار برج، یک کرسی برای تکاب و شاهین دژ، یک کرسی برای خوی و چایپاره و یک کرسی برای ماکو، شوط، پلدشت و چالدران است.
مشارکت بالای عموم مردم و طیفهای مختلف سیاسی بدون شک سبب تقویت وحدت و انسجام ملی میشود و این مهم میتواند به عنوان مهمترین دستاورد برگزاری انتخابات مجلس در ۱۱ اسفند تلقی شود.
۲ هزار ۳۰۲ صندوق اخذ رأی در آذربایجان غربی پیش بینی شد
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات سالم، باشکوه و قانونمند گفت: برای روز انتخابات ۱۱ اسفند ماه سالجاری ۲ هزار ۳۰۲ صندوق اخذ رأی در سطح آذربایجان غربی پیش بینی شده است.
رضا ابراهیمی با اشاره به آمادگی استان آذربایجانغربی برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و قانونمند، از فعالیت ۲ هزار ۳۰۲ صندوق اخذ رأی در سطح آذربایجان غربی در روز انتخابات خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حضور اقلیتهای مذهبی و دریافت آرای آنان، ۷ صندوق نیز برای اقلیتهای دینی در شهرستانهای سلماس و ارومیه در روز انتخابات در نظر گفته شده است.
وی با بیان اینکه داوطلبان تأیید صلاحیت شده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان با تاییدهای جدید صورت گرفته به ۳۶۵ نفر افزایش یافته است، گفت: در آمار جدیدی که از سوی شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیتها صادر شده، ۱۷ نفر دیگر به جمع تأیید صلاحیت شدهها در شهرستانهای مختلف استان اضافه شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه امسال برای شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند، صرفاً شناسنامه مدرک هویتی برای رأی دادن نیست و پنج سند هویتی برای افراد واجد شرایط رأی تعیین شده است، افزود: با توجه به فرایند جدید انتخابات، شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه یکی از پنج مدارک هویتی خود شامل شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و پایان خدمت در رأی گیری شرکت کند و این مدارک هویتی از طریق دستگاه احراز هویت مستقر در شعب اخذ رأی تأیید و ثبت میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۲، نظیر سالهای پیش صرفاً داشتن شناسنامه ملاک نبوده و هر کسی با داشتن یکی از مدارک پنج گانه، میتواند حضور خود را ثبت و رأی خود را به صندوقها بیندازد.
پخش برنامههای انتخاباتی اثر و منظر در سیمای آذربایجان غربی
مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسانه استانی آمادگی دارد فضای گفتمانی را با حضور فعالان سیاسی و تشکلها در برنامههای گفتگو محور و مناظرهها جهت ایجاد رقابت سالم و مشارکت حداکثری در انتخابات ایجاد کند، گفت: با هدف امید آفرینی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دو برنامه منظر و اثر از سیمای آذربایجان غربی پخش میشود.
ناصر حجاری افزود: ویژه برنامه «اثر» با راهبرد امید آفرینی، سلامت، رقابت و زمینه سازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از سیمای آذربایجان غربی تولید و برای آگاهی بخشی به مخاطبان پخش میشود.
وی ادامه داد: برنامه «اثر» بمدت ۱۰ دقیقه با موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از سیمای آذربایجان غربی روزهای زوج ساعت ۱۹ به تهیه کنندگی علی شکورزاده پخش میشود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گفت: این برنامه سعی دارد تا با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه به مباحث پیرامونی انتخابات همچون: ملاکها و معیارهای انتخاب اصلح و نقش مردم در عرصه انتخابات و اقتدار ملی بپردازد.
وی یادآور شد: همچنین معاونت خبر آذربایجان غربی هم برنامه مناظره انتخاباتی با عنوان «منظر» را با دعوت از فعالان و جریانهای مختلف سیاسی استان باسلایق مختلف با اجرای مجید بابایی روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از خبر ساعت ۲۰ بر روی آنتن میبرد.
حجاری اضافه کرد: همچنین کانالهای تلویزیونی تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه استان آغاز به کار کرده است و این کانالهای تلویزیونی تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه آذربایجانغربی (کانال ارومیه / کانال خوی- چایپاره / کانال ماکو- چالدران - شوط- پلدشت / کانال سلماس / کانال میاندوآب چهاربرج- باروق / کانال نقده - اشنویه / کانال بوکان / کانال پیرانشهر- سردشت- میرآباد / کانال شاهین دژ- تکاب) فعالیت میکنند.
دانشگاه ارومیه آماده میزبانی از داوطلبان انتخابات برای تشریح برنامههاست
رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه جامعه دانشگاهی در تبیین اهمیت انتخابات و ویژگیهای کاندیداهای اصلح و همچنین افزایش مشارکت مردم نقش مؤثری دارد، گفت: این دانشگاه آماده میزبانی از کاندیداها برای بیان برنامه هاست.
احمد علیجانپور طی نشست انتخاباتی ویژه اساتید دانشگاههای آذربایجانغربی اظهار کرد: در قالب تشکلهای دانشجویی در حوزه دانشجویی، کارکنان و اساتید اقدامات خوبی در حال انجام است که تمامی سخنرانیهای انتخاباتی، تریبون آزاد و مناظره را در برمیگیرد.
وی با دعوت از داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای تبیین و تشریح اقدامات خود در دانشگاهها افزود: مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت چهار راهبرد رهبرمعظم انقلاب برای انتخابات آتی است که دانشگاههای آذربایجانغربی بر اساس این محورها نقش آفرینی میکنند.
وی اضافه کرد: با مشارکت انتخاباتی دانشگاهیان انگیزه جامعه نیز برای ثبت حماسه حضور ارتقا مییابد بنابراین ما باید با اقدامات مؤثر در حوزه جهاد تبیین دستاوردهای مهمی که انقلاب اسلامی برای کشور به ارمغان آورده را در مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین شفافتری انجام دهیم.
رئیس دانشگاه ارومیه ادامه داد: با وجود تحریمهای ظالمانه توانستهایم در طول این چهار دهه پیشرفتهای مؤثر و چشمگیری در علوم استراتژیک، حوزههای بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی، بهداشت و درمان، آموزش، فناوری و نوآوری در مسیرهای علمی ثبت کنیم.
علیجانپور با بیان اینکه دانشگاهیان باید امیدآفرین بوده و در انتخابات پیش رو موجب افزایش مشارکت و رقابت میان آحاد مختلف جامعه باشند، گفت: جامعه به موضع اساتید دانشگاهی نگاه ویژه دارد و ما باید هوشمندانه و مقتدرانه در راستای تبیین درست مواضع تلاش کرده و آگاهی بخش آحاد مختلف مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود باشیم.
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