معامله ۳۴ کیلوگرم شمش طلا در ششمین حراج حضوری مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.

از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت.

شمش‌های طلای استاندارد، درحراج حضوری امروز با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد.

با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه ۲۲ بهمن ماه، حراج بعدی شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود که آگهی حراج آن از طریق تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به آدرس www.ice.ir در روز شنبه ۲۱ بهمن ماه منتشر خواهد شد.