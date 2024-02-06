  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

معامله ۳۴ کیلوگرم شمش طلا در ششمین حراج حضوری مرکز مبادله ایران

معامله ۳۴ کیلوگرم شمش طلا در ششمین حراج حضوری مرکز مبادله ایران

ششمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.

از مجموع ۴۶ قطعه شمش طلای استاندارد یک کیلوگرمی عرضه شده، ۳۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت.

شمش‌های طلای استاندارد، درحراج حضوری امروز با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان معامله شد.

با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه ۲۲ بهمن ماه، حراج بعدی شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود که آگهی حراج آن از طریق تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به آدرس www.ice.ir در روز شنبه ۲۱ بهمن ماه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6016759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها