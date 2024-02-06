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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

با حضور وزیر ارتباطات؛

ماشین آلات دهیاری‌های استان یزد رونمایی شد

ماشین آلات دهیاری‌های استان یزد رونمایی شد

یزد- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان یزد از ماشین‌آلات خریداری شده برای دهیاری‌های استان رونمایی کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید وزیر ارتباطات از ماشین آلات و تجهیزات دهیاری‌های استان یزد، عنوان شد که طی ۲ سال اخیر ۱۲۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و عمرانی شامل کمپرسی، بیل مکانیکی بیل بکهو مینی لودر و لودر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای استان یزد خریداری شده که ۴۸ دستگاه آن مربوط به یک ماه اخیر است.

گفتنی است؛ این ماشین‌آلات از محل تسهیلات پست بانک و موافقت کمیته ملی وام سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تحویل دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری‌های استان شده است.

گفتنی است؛ سفر یک روزه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد با افتتاح و آغاز به کار پروژه ملی فیبر نوری در شهرهای میبد و اردکان، بازدید از خط تولید فیبر نوری شهید قندی و ... همراه بود و مراسم رونمایی از پروژه ملی فیبرنوری شهرهای حمیدیا و بافق نیز در آخرین برنامه وزیر در جلسه شورای اداری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6016779

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    نظرات

    • ق ش IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
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      پاسخ
      به جای این کارای بی فایده که فقط باعث میشه عده شورا ودهیار وبخشدار بخوان منفعت کنن وسوءِاستفاده شخصی بشه که بازدهی چندانی نداره به هر بخشداری ترابری مجهز تشکیل بده که بانظارت باشه

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