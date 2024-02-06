به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید وزیر ارتباطات از ماشین آلات و تجهیزات دهیاری‌های استان یزد، عنوان شد که طی ۲ سال اخیر ۱۲۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی و عمرانی شامل کمپرسی، بیل مکانیکی بیل بکهو مینی لودر و لودر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای استان یزد خریداری شده که ۴۸ دستگاه آن مربوط به یک ماه اخیر است.

گفتنی است؛ این ماشین‌آلات از محل تسهیلات پست بانک و موافقت کمیته ملی وام سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تحویل دهیاری ها و شرکت تعاونی دهیاری‌های استان شده است.

گفتنی است؛ سفر یک روزه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد با افتتاح و آغاز به کار پروژه ملی فیبر نوری در شهرهای میبد و اردکان، بازدید از خط تولید فیبر نوری شهید قندی و ... همراه بود و مراسم رونمایی از پروژه ملی فیبرنوری شهرهای حمیدیا و بافق نیز در آخرین برنامه وزیر در جلسه شورای اداری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.