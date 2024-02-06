مشکلات اقتصادی باعث شده تا دستاوردهای انقلاب دیده نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد بعد از ظهر امروز سه شنبه در آئین وحدت نیروهای مسلح خوزستان در قرارگاه کربلا با تبریک دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب عزت و احترام ایران و ایرانی شد، آن موقع اگر یک شهروند ایرانی توسط آمریکایی‌ها کشته می‌شد، کسی حق مجازات آن شخص را نداشت.

وی افزود: امروزه انقلاب اسلامی برکات و ثمرات و دستاوردهای زیاد و قابل توجهی داشته است اما بعضی از مشکلات از قبیل مشکلات اقتصادی باعث شده که آن دستاوردها دیده نشوند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: با جهاد تبیین می‌توان این دستاوردها باید برای مردم بیان شوند تا مردم از آنها اطلاع پیدا کنند.