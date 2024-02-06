به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی عصر سهشنبه در نشست هماندیشی با دبیر قرارگاه فرهنگی- اجتماعی حضرت زهرا (س) اردبیل با اشاره به فعالیتهای آموزشی این نهاد انقلابی، اظهار کرد: آموزشهای مهارتمحور با رویکرد کارآفرینی منجر به اشتغال از فعالیتهای مهم جهاد دانشگاهی است و هم اکنون به صورت مطلوب در سطح استان در حال انجام است که امکان همکاری مشترک در این زمینه فراهم است.
وی خط و مشی جهاد دانشگاهی در آموزشهای کوتاه مدت را آموزشهای تخصصمحور و مهارتمحور عنوان کرد و گفت: توانمندسازی جوانان و نیروی کار جامعه از اهداف مهم ما در برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت است و در این راستا با همکاری اداره کل بانوان و امور خانواده استانداری اردبیل، طرح آموزش و توانمندسازی بانوان استان اردبیل در حال اجرا است.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل به خدمات جهاد دانشگاهی در حوزه سلامت و درمان نیز اشاره کرد و افزود: با عنایت به میزان موفقیتهای قابل توجه مرکز درمان ناباروری قفقاز، جهاد دانشگاهی در این زمینه نیز آماده همکاری مشترک در زمینه شناسایی، معرفی، درمان و اقدام خیرخواهانه در راستای منویات مقام معظم رهبری در زمینه جوانی جمعیت هستیم.
رسولی با بیان اینکه دفتر بانک خون بند ناف رویان در واحد اردبیل فعال بوده و به مردم ارائه خدمات میکند، تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد بیشتر مراجعان به این دفتر، افرادی هستند که تمکن مالی دارند، برای ارائه خدمات به اقشار محروم از طریق خیران و قرارگاه حضرت زهرا (س) نیز اعلام آمادگی داریم.
دبیر قرارگاه فرهنگی- اجتماعی حضرت زهرا (س) اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه در طول فعالیت این قرارگاه، طرحهای مختلف فرهنگی و اجتماعی توسط جوانان مستعد و داوطلب محلات در استان اردبیل برگزار شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر محلهمحور کردن اقدامات فرهنگی و اجتماعی، گروههای مختلف در هر کدام از مناطق استان تشکیل و اعضای فعال فعالیت خود را در طول این مدت در قالب آموزش، توانمندسازی، اشتغال، فعالیتهای خیرخواهانه و… انجام دادهاند.
علی حسنزاده پیگیری اشتغال به دنبال آموزشهای تخصصی را از فعالیتهای مهم این قرارگاه عنوان کرد و گفت: در قالب ایجاد نمایشگاههای عرضه و فروش محصولات و صنایع دستی، افراد آموزشدیده سعی کردهایم زمینه درآمدزایی را برای خانوادههای آموزشدیده فراهم کنیم.
وی از همکاری در زمینه آموزشهای تخصصی ویژه توانمندسازی بانوان استان و مدیریت افکار عمومی در قالب استفاده از ظرفیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) استقبال کرد.
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