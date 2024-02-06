به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتوگویی رسانهای از شناسایی چهار زنجیره ارزش بالقوه در استان خوزستان خبر داد و بیان کرد: صنایع دیگر استان از سوی صنایع فولادی، پلیمری، سلولزی و صنایع غذایی پشتیبانی میشوند که برای تقویت حوزه صنعت و تولید استان باید زنجیره ارزش آنها توسعه و تکمیل شود.
مدیرکل صمت خوزستان تصریح کرد: ۳۰۰ طرح سرمایهگذاری در زنجیرههای صنعتی در خوزستان شناسایی و تکمیل شدند که قابل ارائه به سرمایه گذاران هستند.
وی اظهار کرد: اکتشاف پهنههای جدید معدنی در خوزستان از اولویتهای برنامههای اداره کل صمت استان است چرا که عمده محصولات معدنی استان شامل سنگ لاشه، دولومیت، مصالح ساختمانی و نمک هستند.
وی ادامه داد: معادن نمک خوزستان پتانسیل بسیار خوبی در استان و یکی از مواد اولیههای مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی به شمار میرود.
فلاح افزود: شوری آب در انشعابات خورهای استان ظرفیت بسیار خوبی برای برداشت نمک در استان هستند.
مدیر کل صمت خوزستان تصریح کرد: در تمام کشور ۱.۵ میلیون تن برداشت نمک دریایی انجام میشود که یک دوم این میزان در خوزستان استحصال میشود.
مدیرکل صمت خوزستان از امکانسنجی پنج پهنه ۲۰ هزار هکتاری برای برداشت نمک در استان خبر داد.
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