سرخس بخش حاد حوزه ریزگردهای خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری عصر سه شنبه در هجدهمین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی پدیده گرد و غبار کشور در شهرستان سرخس با بیان اینکه ما می‌خواهیم مساله ریزگردها را حل کنیم و دنبال پول خرج کردن، نیستیم، اظهار کرد: اکنون که طرح مطالعاتی انجام شده، وارد اجرای طرح عملیاتی شدیم و باید برای آن زمان‌بندی اضطراری، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: برنامه زمان‌بندی اضطراری حداکثر باید طی یک سال، زمان‌بندی میان مدت حداکثر طی ۲ سال و نیم و زمان‌بندی بلند مدت حداکثر طی ۵ ساله باید باشد و اجرا شود.

وی با اشاره به مشخص بودن مناطق و نوع روش اجرا بر لزوم تحقق منابع مالی طرح تاکید کرد و گفت: سرخس بخش حاد حوزه ریزگردها است و برخی شهرستان‌های دیگر استان نیز درگیر این موضوع هستند و باید مشهد و شهرهای دیگر که در معرض آلودگی هستند نیز در برنامه ستاد قرار بگیرند.