جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی در ساعت ۴:۱۶ دقیقه عصر امروز در انبار کالا به آدرس خاوران شهرک خاور شهر خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر ۹ ایستگاه آتش نشانی به همراه چندین دستگاه تانکر آب و نیروهای کمکی به محل اعزام شده‌اند.

ملکی ادامه داد: آتش نشان‌ها در مدت زمان کمتر از ۶ دقیقه با وجود ترافیک سنگین خود را به محل آتش سوزی رساندند، چندین باب سوله‌های بزرگ مسقف همه با کاربری نگه داری ظروف پلاستیکی که حاوی مواد نفتی قابل اشتعال است آتش گرفته است.

سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: آتش نشان‌ها از چند طرف عملیات را آغاز کردند و در حال حاضر کماکان عملیات اطفا ادامه دارد بعضی از این سوله‌ها سقف‌هایش بر اثر شدت آتش سوزی خراب شده است.

ملکی در پایان گفت: هنوز هیچ گزارشی از وضعیت مصدومان یا تلفات احتمالی در دست نیست.