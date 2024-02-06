تولید ثروت و ارزش افزوده با ایجاد اشتغال در بخش دامپروری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی شهر بابک ظهر سه شنبه در چهارمین همایش علمی تخصصی بهبود گله‌های گاو شیری که در سالن همایش‌های شهدای پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ایجاد اشتغال در بخش دامپروری، تولید ثروت و ارزش افزوده به دنبال دارد، به همین دلیل در هر کشوری بخشی از ارزش افزوده آن به تولیدات دامی بر می‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی که می‌تواند ارزآوری مناسبی داشته باشد، بیان کرد: یکی از عوامل اصلی توسعه هر کشور امنیت غذایی است که در صورت عدم وجود آن، امنیت اجتماعی و مواردی از این قبیل نیز وجود نخواهد داشت. در یک واحد دامداری شیری انواع مدیریت‌ها دیده می‌شود و مدیریت ژنتیک و اصلاح نژاد، چشم انداز آینده آن فعالیت را تدوین می‌کنند.

مرادی بیان کرد: اگر در یک واحد بتوانیم رکوردها و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنیم به برخی فرایندها و تصمیم گیری ها می رسیم و سود مناسبی حاصل می‌شود. در هر واحد تولیدی یک سری نهاده‌ها داریم که در کنار آن باید علم و فناوری قرار گیرد؛ وظیفه آن بررسی چالش‌ها و مشکلات و تبدیل آنها به یک دستاورد ملی و در نهایت یک فتاوری است.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه نیازمند توسعه پایدار هستیم گفت: جامعه، مسائل اقتصادی و محیط زیست اگر در قالب یک فعالیت در کنار هم قرار گیرند و به تعادل برسند توسعه پایدار را به دنبال خواهند داشت. اگر اقتصاد با جامعه مصرف کننده به تعادل برسد توزیع منصفانه و عدالت را در پی دارد و اگر محیط زیست کنار آن بیاید فعالیت اقتصادی ماندگاری در پی خواهد شد.