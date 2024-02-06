دبیرخانه کمیته کودک و نوجوان کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی طی آئینی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دبیرخانه مشترک کمیته کودک و نوجوان ۸۰۰۰ شهید گیلان در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری رشت گشایش یافت.

این حرکت فرهنگ‌ساز به‌منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان کودکان و نوجوانان ایران اسلامی و در راستای امضای تفاهم‌نامه همکاری کانون پرورش فکری و ستاد دومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۸۰۰۰ شهید استان گیلان انجام‌پذیرفت.

گفتنی‌است، براساس تفاهم‌نامه همکاری کانون پرورش فکری و ستاد دومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، فرهنگ‌سازی در جامعه، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تولید آثار با محوریت ایثار و شهادت و هم‌چنین، معرفی الگوهای ایثار و شهادت و آشنایی افزون‌تر نسل کودک و نوجوان با زندگی‌نامه ۸ هزار شهید استان در اولویت قراردارد.

تشکیل گروه کارشناسی و استقرار دبیرخانه کمیته کودک و نوجوان کنگره در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت، معرفی ۳۱ نفر از مربیان و اعضای توانمند کانون در زمینه طراحی، نقاشی، قصه‌گویی و قصه‌نویسی، شعر، داستان و تصویرسازی برای تولید حداقل ۷۲ اثر فاخر در ارتباط با شهدای والامقام استان گیلان و هم‌چنین، مشارکت در تولید محتوا و اطلاع‌رسانی، فراهم‌سازی زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی افراد و مسئولان دو مجموعه، نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌شمارمی‌رود.

گفتنی است، دومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، اردیبهشت سال ۱۴۰۴ برگزارمی‌شود.