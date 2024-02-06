تصویب بودجه شهرداری ها به شرط تعریف پروژه در محلات محروم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر سه شنبه در نشست با مدیران و اعضای هیأت امنای محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، مطرح کرد: همه مسؤولین شهری در قرارگاه اجتماعی حضور دارند و به آنها ابلاغ شده که اقداماتی را در حوزه کاری، وظایف و مأموریت هایشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه مهمترین کار ما در استان قرارگاه اجتماعی بوده و اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم که خروجی داشته باشد در این زمینه است، عنوان کرد: در طرح محلات محروم کشور به اصطلاحاً به آن طرح ۲۰۲۰ گفته می‌شود، ۶۶ محله متعلق به استان البرز بود که اخیراً یک محله به آن اضافه شده و درخواست افزایش این تعداد را نیز مطرح کرده‌ایم.

استاندار البرز با اشاره به فعالیت ۱۱ کمیته ذیل این قرارگاه با مدیریت اداره کل‌های مربوطه افزود: بهداشت، درمان و سلامت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی، امور فرهنگی و مذهبی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اشتغال با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن با محوریت اداره کل راه و شهرسازی از جمله آنها هستند.

عبداللهی کمیته آموزش و حرفه آموزی با محوریت اداره کل فنی و حرفه‌ای، امور اجتماعی با محوریت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، حقوقی با محوریت دادستان، تحکیم خانواده و بانوان با محوریت اداره کل بانوان و خانواده استانداری، خدمات شهری با محوریت شهرداری‌ها، جوانان با محوریت اداره کل ورزش و جوانان و اطلاع رسانی را دیگر کمیته‌ها عنوان کرد.

تلاش برای ارتقا و رشد محله‌های محروم

وی خاطرنشان کرد: مدیران محله‌ها و اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره محلات باید تمام مسائل را زیر ذره بین داشته باشند و ۱۱ موضوع مذکور را پیگیری کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند افراد جویای کار محله خود را شناسایی و برای آنها کار پیدا کرده یا با برقراری ارتباط با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای به مهارت آموزی افراد بیکار و فاقد حرفه کمک کنند.

استاندار البرز با بیان اینکه مدیران محله‌ها باید تمام جزئیات محله خود و خانواده‌های ساکن در آن را بشناسند و با مطالبه گری از مسؤولین در حوزه‌های مختلف به آنها کمک کنند، بر ضرورت تلاش برای رشد و ارتقای محله‌های محروم تاکید و تصریح کرد: تا زمانی که شهرداری‌ها در محلات محروم خود پروژه تعریف نکنند، بودجه و اعتبار آنها را تصویب نمی‌کنم.

عبداللهی اظهار کرد: در هر محله محروم باید حداقل ۱۰ پروژه در حوزه‌های مختلف شهری تعریف و توسط مدیران محله‌ها به نمایندگی از استاندار از شهرداری‌ها مطالبه و پیگیری شود. با توجه به اینکه مدیران محله‌ها نمایندگان من هستند، به همه دستگاه‌ها و مدیران کل و شهرداری‌ها ابلاغ شده که آنها را مورد احترام قرار دهند و تکریم کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به مدیران محله‌ها هستند، از این مدیران خواست با قدرت و انرژی امور محله‌ها را پیگیری کنند و بیان کرد: باید بر همه موضوعات محله‌ها اشراف کامل داشته باشیم، نباید بی تفاوت باشیم؛ در یک جامعه اسلامی اخلاق مدار، باید وحدت و انسجام داشته و از حال یکدیگر مطلع و کمک حال هم باشیم.

کاهش ۲۴ درصدی جرایم استان البرز

استاندار البرز عنوان کرد: همه مدیران محله‌ها باید یک دفتر داشته باشند که اگر در مساجد باشد عالی است تا مردم بتوانند به راحتی به آنجا رفت و آمد داشته باشند. مدیران محله‌ها باید مردم را تکریم و مشکلات را احصا کنند. دستگاه‌های خدماتی را نیز بدین منظور پای کار آورده‌ایم. به منظور افزایش توان مدیران محله‌ها، درصدد برآمدیم محلات را هیأت امنایی کنیم.

عبداللهی با اشاره به اینکه هر کوچه نیز باید یک مدیر داشته باشد تا بتواند موضوعات و مشکلات را شناسایی کند، اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم که البرز استانی عاری از مشکلات باشد که در این زمینه اقدامات خوبی با دلسوزی در حال انجام است و باید بدانیم که اگر در حوزه اجتماعی به صورت ویژه کار نکنیم، حریف امور نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه البرز چهار درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و پرتراکم ترین استان است، خاطرنشان کرد: با اقدامات قرارگاه اجتماعی البرز، در ۹ ماهه سال جاری جرایم این استان ۱۷ درصد کاهش یافت، در حالی که تقریباً در کل کشور این آمار افزایشی بوده است. طی یک ماه اخیر نیز شاهد کاهش ۲۴ درصدی جرایم در استان بوده‌ایم.

استاندار البرز با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در هیچ دوره‌ای به این اندازه بر انتخابات تاکید نداشتند، از مدیران محله‌ها و اعضای هیأت امناها تقاضا داریم به صورت ویژه و خاص در زمینه این رویداد سیاسی کار و خود را وقف انتخابات پیش رو کنند.

انتخابات مظهر قدرت و وحدت ملی است

عبداللهی با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، انتخابات تکلیف و حق افراد و مظهر قدرت، وحدت و قوت ملی است، اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و منطقه، این انتخابات می‌تواند ریشه‌های انقلاب را محکم کند، وحدت و انسجام ملی را نشان دهد و قدرت ملی را به رخ جهانیان بکشد که محلات می‌توانند در این زمینه حماسه آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون اینگونه مطرح بوده که سطح مشارکت در البرز پایین است اما ما باید ثابت کنیم که تاکنون وحدت و انسجام در استان نبوده که در صورت وحدت و همدلی و ایجاد غرور ملی در البرز، می‌توانیم با حضور پرشور در انتخابات، استان را بیمه کنیم. اکنون اراده ما بر آن است که با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، حماسه‌ای عظیم را در انتخابات خلق کنیم.