محورهای رایزنی وزیر خارجه آمریکا با رییس جمهور مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع خبری از رایزنی عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خبر دادند.

تلاش های انجام شده برای تبادل اسیران و ورود کمک ها به نوار غزه از محورهای رایزنی رییس جمهور مصر و وزیر خارجه آمریکا بود. همچنین در این دیدار درباره تلاش ها برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه بحث و تبادل نظر شد.

السیسی در این دیدار بر ضرورت اجرای قطعنامه های بین المللی و سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران موجود و اتخاذ اقدامات جدی برای حل و فصل همه جانبه و عادلانه مسئله فلسطین که موجب تضمین ثبات پایدار در منطقه خواهد شد، تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرد که آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی(آنروا) نقش محوری را در نوار غزه ایفا می کند.

بلینکن نیز بر تداوم تقویت شراکت راهبردی بین دو کشور تاکید و از تلاش مصر در حمایت از امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

وزیر خارجه آمریکا بر ادامه هماهنگی با مصر و تلاش در راستای برقراری آرامش در منطقه و دور نگه داشتن آن از گسترش درگیری تاکید کرد.