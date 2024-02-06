به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ششمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی و با حضور محمد اسلامی، برخی از معاونان این سازمان و جمعی از متخصصان صنعت هستهای از دستگاه طیفسنج جرمی مغناطیسی «ایرانیوم» در مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن در نطنز رونمایی شد.
دستگاه طیفسنج جزو اقلام راهبردی، استراتژیک و با فناوری بالا و مورد نیاز در صنعت غنیسازی محسوب میشود.
دستگاه طیفسنج جرمی مغناطیسی «ایرانیوم» طراحی و ساخته شده در مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن در نطنز از مزیتهای مختلفی نظیر تسریع در راهاندازی زنجیرهها، اندازهگیری غنای محصول با هدف تنظیم پارامترهای گوناگون زنجیره ماشینهای سانتریفیوژ برخوردار است.
طیفسنجها به چند دسته قطاع مغناطیسی، چهار قطبی و طیفسنجی گاما تقسیمبندی میشوند.
طراحی و ساخت غناسنجها و طیفسنجها در کشور کاملاً بومی شده که نشاندهنده توانمندی بالای دانشمندان هستهای کشور است؛ چرا که ساخت چنین دستگاههایی جزو محصولات فنی سطح بالا محسوب میشود.
متخصصان صنعت هستهای ایران برای نخستین بار و در اوج تحریمها با تکیه بر دانش فنی و داخلی توانستهاند دستگاه طیفسنج جرمی مغناطیسی «ایرانیوم» را بسازند که اقدام چشمگیری در زمینه توسعهی فرایندهای مرتبط با صنعت غنیسازی است.
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