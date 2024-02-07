مشارکت حداکثری و سلامت آرا هدف نهادهای متولی امر انتخابات است

حجت الاسلام حسین درویشیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهبرد و سیاستهای اصلی نظام در امر انتخابات بر مبنای مؤلفههای ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.
وی بر مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات تاکید کرد و افزود: دولت مکلف است در راستای تأمین سلامت و امنیت انتخابات گامهای مؤثری بردارد و در این راستا اهتمام دولت مدنظر ویژه است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: دخالت، ورود و تأثیرگذاری کارکنان دولت در انتخابات پیش رو، به هیچ عنوان پذیرفتنی است و این مهم مورد تاکید ویژه ریاست جمهوری است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: امید است با تمهیداتی که اندیشی شده بتوانیم در امر مشارکت حداکثری مردم همچنین صحت و سلامت انتخابات، منشأ خیر و برکت باشیم.
وی بر افزایش مشارکت مردم تاکید کرد و گفت: حضور مردم پای صندوقهای رأی تعیین کننده سرنوشت خود و به طور حتم ارتقا و توسعه کشور همچنین راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی کشور است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: دعوت مردم به مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات سالم و قانونمند و پرهیز از هرگونه اقدامی له یا علیه هر یک از نامزدها اصلی ترین وظیفه دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: از تک تک آرایی که به صندوق ریخته میشود باید صیانت و پاسداری شود.
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