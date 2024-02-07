اعلام محدودیت ترافیکی جاده ها در تعطیلات پایان هفته

سرهنگ احمد شیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات پایان هفته گفت: محدودیت‌های ترافیک تردد موتورسیکلت از چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه الی دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه الی ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وی در خصوص محدودیت تردد خودرو سواری افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ همان روز از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به صورت یکطرفه خواهد بود.

سرهنگ شیرانی با اشاره به محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه در محور چالوس روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه گفت: از ساعت ۰۸:۳۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) انسداد به صورت کامل اعمال می‌شود همچنین از ساعت ۱۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) تردد به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود، از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات ترافیک پلیس راهور فراجا از محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه در محور چالوس در روز یکشنبه مورخ ۲۲ بهمن ماه خبر داد و گفت: از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) ممنوعیت تردد اعمال می‌شود از ساعت ۱۵ از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه اعمال می‌شود. از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

وی در خصوص محدودیت تردد در محور هراز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یک‌طرفه مقطعی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه (۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ بهمن) به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد. همچنین تردد نقلیه سنگین (به استثنا حاملین مواد سوختی و یا فاسدشدنی) از محور کندوان، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است. و در محور هراز، تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ‌های ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ‌های ۲۰ و۲۱ و ۲۲ بهمن ماه از محور هراز ممنوع است.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: تردد تمامی کامیون‌ها و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه مورخ‌های ۱۸، ۲۰ و ۲۲ از محور قزوین – رشت و بلعکس ممنوع است. همچنین تردد کلیه کامیون‌ها و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه (۱۸، ۲۰ و ۲۲ بهمن) از محور آستارا – اردبیل و بلعکس ممنوع است.

وی در پایان گفت: تردد از محور چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است و اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیت‌ها کان لم یکن تلقی می‌شود.