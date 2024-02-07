به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان صبح چهارشنبه در دیدار با سرپرست حج و زیارت استان سمنان در حج و زیارت شاهرود بر نقش حوزههای علمیه در تأمین نیروی انسانی و تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی زائران عتبات و حج تاکید کرد.
وی ضمن تاکید بر آثار معنوی زیارت بر زندگی فردی و اجتماعی انسان، گفت: ارتباط با ائمه جمعه و روحانیون و طلاب حوزههای علمیه میتواند یکی از ظرفیتهای مهم تأمین نیروی انسانی و تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی زائران عتبات عالیات، حج عمره و تمتع باشد.
امام جمعه موقت شاهرود همچنین تصریح کرد: یکی از اولویتهای بعثه روحانیان نیز بومیسازی کادر فرهنگی کارگزاران حج و زیارت با زائر است تا در انتقال مفاهیم دینی موفقتر عمل کنند.
عبداللهیان ادامه داد: با توجه به حجم زیاد علما و طلاب استان در حوزههای علمیه شهرهای مقدس قم و مشهد، آموزش و بهره گیری از آنان و به تبع آن تشکیل دفتر استانی بعثه میتواند در تأمین نیازهای فرهنگی کاروانها نقش اساسی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه خیلی از مردم با مأموریتهای سازمان حج و زیارت آشنا نیستند، گفت: خوب است ابتدا به معرفی سازمان متبوع پرداخته و مردم و کارگزاران را با حقوق خود آشنا کنید.
امام جمعه موقت شاهرود آموزش را رکن دیگر این موضوع دانست و تاکید کرد: شایسته است در دوره مدیریت جدید حج و زیارت استان سمنان، دورههای آموزشی با عنایت به گستردگی استان، با برنامه ریزی مناسب و پیوسته برگزار شود.
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