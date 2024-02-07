افتتاح ایستگاه متروی شهید سلطانی حداکثر تا خرداد ۱۴۰۳

علی قاسم پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی ایستگاه متروی شهید سلطانی خبر داد و عنوان کرد: عملیات اجرایی این ایستگاه در ابتدای دوره ششم آغاز نشده بود و اکنون تمام هم و غم مجموعه مدیریت شهری بر اتصال ایستگاه ۴۵ متری گلشهر به ایستگاه شهید سلطانی است.

وی با اشاره به فعالیت ایستگاه‌های طالقانی و ۴۵ متری گلشهر و افتتاح ایستگاه سه راه رجایی شهر خاطرنشان کرد: با افتتاح ایستگاه شهید سلطانی، پس از پیاده شدن مسافران از متروی خط ۵ تهران، توزیع آنها در داخل شهر کرج به وسیله مترو انجام خواهد شد.

قاسم پور با بیان اینکه تلاش ما بر آن است که حداکثر تا خرداد ماه ۱۴۰۳ این ایستگاه افتتاح و راه اندازی شود، عنوان کرد: مترو در کشور صنعت جوانی است اما امروز ما در اجرای این پروژه از دانش بومی استفاده می‌کنیم و در عملیات عمرانی آن به صورت کامل به داخل کشور متکی هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج افزود: در تأمین تجهیزات هم تا حد زیادی به داخل متکی هستیم اما اجرای این پروژه کار پرهزینه ای است و امروز یک کیلومتر مترو تقریباً به یک هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. امید است با کمک به ما و انجام تعهدات دولت، بتوانیم در زمان مقرر این پروژه و سایر پروژه‌ها را تقدیم شهروندان کنیم.

اتصال همت به اتوبان داخلی کرج تا پایان دوره ششم شورا

وی در رابطه با پروژه بزرگراه شمالی کرج با اشاره به اهمیت اتصال بزرگراه همت به بخش داخلی کرج گفت: تمام تلاش ما بر آن است تا این پروژه در دوره ششم شورای شهر کرج به نتیجه برسد. اگر به خوارزمی برسیم که چه بهتر اما اگر نرسیم، برنامه ریزی شده این اتصال با توجه به اهداف پروژه مبنی بر خدمت به مردم از نظر ترافیکی و محیط زیستی رقم بخورد.

قاسم پور گفت: اگر در هر صورتی این اتصال اتفاق نیفتد در واقع اهداف پروژه محقق نشده است. ۲۵ درصد باقیمانده این پروژه که اکنون در حال اجراست، در سال گذشته بدون در نظر گرفتن شاخصه‌ها و مسائل مترتب بر اعداد و ارقام ابلاغی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که با پیگیری‌های صورت گرفته، ۵۰ درصد آن به تعهد دولت درآمد.

وی با بیان اینکه درصد مشارکت دولت تا قبل از این چهار درصد بود که آن را به ۵۰ درصد افزایش دادیم، این موضوع را دستاوردی برای مردم دانست و مطرح کرد: شهرداری کرج نیز پذیرفت که ۵۰ درصد مابقی را تأمین کند. اتوبان شمالی کرج به ۱۴ استان خدمت رسانی می‌کند و قرار است در کشور تأثیرگذار باشد، لذا نقش استانی ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج خاطرنشان کرد: اعلام تاریخ دقیق افتتاح و بهره برداری از این پروژه تابع بسیاری مسائل است و در صورتی که تاریخی را اعلام کنیم اما پروژه تکمیل و افتتاح نشود، ناامیدی ایجاد می‌شود اما بدانید که برنامه شورای شهر کرج این است که تا پایان دوره ششم همت به اتوبان داخلی کرج وصل شود.