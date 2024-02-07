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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۰

سردار معصوم بیگی خبر داد؛

افتتاح ۲ سامانه در بازرسی فراجا برای ارائه خدمات انتظامی

افتتاح ۲ سامانه در بازرسی فراجا برای ارائه خدمات انتظامی

رئیس بازرسی کل فراجا از افتتاح ۲ سامانه در بازرسی فراجا برای ارائه خدمات انتظامی الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: تاکنون فرایند تشکیل پرونده در سازمان بازرسی فراجا و ارجاع آن به مراجع قضائی به صورت سنتی و دستی انجام می‌شد که منجر به تأخیر در روند رسیدگی به پرونده و معطلی مراجعه کنندگان می‌شد.

وی افزود: مأموران بازرسی فراجا در پی سازوکار جدیدی بودند تا بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین نظارت و بازرسی پیش دستانه در مأموریت‌های انتظامی انجام دهند.

رئیس بازرسی کل فراجا گفت: با راه اندازی این دو سامانه، شرایط و فضای جدیدی در حوزه انتظامی و نظارت و بازرسی فراهم می‌شود و خدمات انتظامی به مردم ارتقا می‌یابد، پرونده‌ها به روش الکترونیکی به مراجع قضائی ارسال شده و استعلامات پزشکی قانونی در این بستر انجام می‌شود.

سردار معصوم بیگی افزود: سازمان بازرسی در تلاش است با راه اندازی سامانه «ارتباط الکترونیکی با قوه قضائیه و سازمان قضائی نیروهای مسلح و پزشکی قانونی» و «مرکز پشتیبانی فنی و داده پردازی» تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رضایت‌مندی مراجعه کنندگان را افزایش دهد.‌

کد مطلب 6017321

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