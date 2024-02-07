به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کلینیک رز در زنجان، با اشاره به اینکه کمیته امداد همواره به موضوعاتی پیرامون مشاوره تاکید زیادی داشته است، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید هیأت امنا، بحث مشاوره در اساسنامه این نهاد نیز ذکر شده است.

وی با یادآوری اینکه توانمندسازی افراد در سایه توجه به موضوعات فکری و ذهنی محقق شده و بدون اهتمام به این موضوع نمی‌توان در زمینه توانمندسازی گام‌های موثری برداشت، اظهار کرد: نمونه بارز این نوع حمایت را می‌توان در گرایش افراد متمکن به مصرف موادمخدر عنوان کرد.

این مسوول با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی فقط متوجه افراد طبقه پایین به لحاظ اقتصادی و فرهنگی نیست، ادامه داد: نهادی چون کمیته امداد امام خمینی (ره) فقط در موضوعاتی چون اشتغال و مسکن ورود پیدا نکرده و مباحث فرهنگی را نیز جزو اولویت‌های خود قرار داده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های این نهاد، توجه به موضوع فقر فرهنگی آحاد مختلف جامعه است، تصریح کرد: مشاوره موضوعی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) از آن به عنوان پیش‌مقدمه برای ورود به مباحثی چون کشف استعداد افراد استفاده می‌کند، به همین خاطر راه‌اندازی چنین کلینیک‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

صباغیان یکی از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) را ارائه خدمات روان‌شناسی به جامعه هدف این نهاد عنوان کرد و یادآور شد: معتقدیم خدمات مختلف و متعددی که این نهاد به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد، باید با نگاه فرهنگی توأم باشد؛ چرا که اگر این نگاه وجود نداشته باشد، خروجی لازم را نداشته و در همین راستا خدماتی چون مشاوره در اولویت قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه بنا داریم بیش از پیش در زمینه خدمات پیشگیرانه ورود پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: امروزه اغلب خدماتی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به جامعه هدف ارائه می‌شود، از نوع خدمات بعد از وقوع آسیب اجتماعی است، از این رو معتقدیم کلینیک رز در زنجان می‌تواند در حوزه خدمات پیشگیرانه از جمله تقویت سلامت روانی افراد خدمات ارزنده‌ای ارائه دهد.